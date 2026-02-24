Új uszoda és curlingcsarnok épül Tatabányán

A 2010 óta eltelt időszakban a magyar sportban elért legfontosabb eredményeket volt hivatva bemutatni a Sportinfó 2026, az a sportszakmai fórum, amelyet ezúttal Komárom-Esztergom vármegye székhelyén, Tatabányán rendeztek meg.

Az esemény helyszíne a több mint 6000 férőhelyes Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok volt, amely két év alatt 22.9 milliárd forintért épült fel. Az ünnepélyes átadásra 2022. januárjában került sor, és azóta többek között férfi kézilabda olimpiai selejtezőnek, férfi és női kézilabda Magyar Kupa-döntőknek, tenisz Davis-kupa találkozóknak, nemzetközi röplabda kupamérkőzéseknek, kosárlabda-eseményeknek, veterán birkózó-világbajnokságnak, vívó- és cselgáncsversenyeknek is helyszíne volt, de egyik házigazdája lesz a 2027-es női kézilabda világbajnokságnak is.

Az esemény főelőadója ezúttal Schmidt Gábor helyettes államtitkár volt, aki éppen a 2024-es kézilabda ötkarikás selejtezővel kapcsolatos emlékeivel kezdte beszédét, ezt követően pedig elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentős hangsúlyváltás zajlott le a hazai sportéletben.

„Természetesen továbbra is fontos élsportolóink eredményessége, de a cél a fiatalok megszólítása. A sportnak ott kell lennie a mindennapjainkban” – hangsúlyozta a sportvezető, aki azt is elmondta, hogy öt pillérre épül a jelenlegi sporttámogatás: a létesítmények fejlesztése, az egyesületek támogatása, az edzők támogatása, a sportesemények támogatása és a közösségi sport.

Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes cselgáncsozó is aktívan részt vett az eseményen (Fotó: Árvai Károly)

Az államtitkárhelyettes elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben 74.7 milliárd forintot fordítottak a Komárom-Esztergom vármegyét érintő sporttámogatásokra és külön kitért a területet érintő fejlesztési tervekre is.

„Az olyan új sportlétesítmények mellett, mint amilyen például a multifunkcionális sportcsarnok, huszonnégy kültéri sportpark is épült. De új fejlesztésekről is döntött a kormány, amelyeknek köszönhetően új uszoda is épül majd Tatabányán, valamint egy curlingcsarnok. Emellett jelentős fejlesztések lesznek a tatai központi olimpiai edzőtáborban is.”

Ezt követően vette kezdetét a fórum, amelyen Tihany Viktor, a sportállamtitkárság kommunikációs vezetőjének moderálása mellett lehetett kérdezni a meghívott vendégeket. Schmidt Gábor mellett Gyulay Zsolt és Baji Balázs képviselte a sportvezetőket, Vitek Dárius, világbajnoki ezüstérmes birkózó a régió élsportolóit, de jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit, Bencsik János és Erős Gábor (korábbi FIFA-partjelző), országgyűlési képviselő is, míg a nézőtéren a helyi sportvezetők között az olimpiai bajnok vízilabdázó Märcz Tamás és az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva és edző édesapja, Csaba is ott ült.