A Budapest Jégkorong Akadémia lesz a DEAC ellenfele az ob I döntőjében

A BJA HC ÉS AZ ÚJPEST párharcában a második mérkőzés után kevesen gondolhatták, hogy a széria elmegy öt találkozóig, pedig így lett. Az első két összecsapás újpesti győzelmet hozott, hazai jégen 5–2-re, míg idegenben, hosszabbítás után 3–2-re nyertek a lila-fehérek. Mindkét meccs szoros küzdelmet hozott, de a kulcspillanatokból az újpestiek kerültek ki jobban. A harmadik mérkőzés fordulatot hozott a párharcban, idegenben 3–2-re győzött a BJA, majd a Vasas Jégcentrumban a hosszabbítás Kangyal Balázs legénységének jött ki jobban, így egyenlítettek a párharcban.

A mindent eldöntő, ötödik találkozóra a pályaelőny birtokában Újpesten került sor, ennek ellenére talán az elmúlt két győzelem hatására is lendületesebbnek tűnt a BJA. Az első percek inkább a mezőnyjátékről szóltak, aztán a harmad közepén felpörögtek az események, Schlekmann csent el egy pakkot a védőtől, de Rajna Miklós eszén nem tudott túljárni, a túloldalon Pat Luciani veszélyeztetett, Farkas Roland résen volt. Kicsivel később Schlekmann Márk egy blokk után ismét ziccerben találta magát, ezúttal már nem hibázta el a lehetőséget, kicsit ütemtelenül ellőtte a kapus mellett. Rohamozott az UTE az egyenlítésért, Brett Thompson és Luciani is tesztelte Farkas formáját. Nem kímélte egymást a két csapat, a harmad végén Schlekmann ütközte le a kelleténél talán keményebben Szabó Rácz Maximot, kétperces kiállítás lett a jutalma.

A szünet után is megmaradt az újpestiek fölénye, Farkas nem unatkozott a BJA kapujában. Hat perc elteltével még jobban felpörögtek az események, ugyanis Szabó Rácz kapott egyet Szivák Gergőtől, a BJA játékosa magasbot miatt kettő plusz kétperces kiállítást kapott. A nagy lehetőséggel próbált élni az Újpest, öt a négy ellen Luciani veszélyeztett, majd fél percig kettős fórban is támadhattak a hazaiak, aztán szimpla emberelőnyben Boros Dániel törött pengével is blokkolni próbált. A játékrész végén a slusszpoén majdnem a vendégeké lett, de Drake Pilon helyzete kimaradt.

A záró felvonást emberelőnyben kezdhette a lila-fehér együttes, de ezzel sem tudott élni. Egyenlő létszámnál elkezdtek rohanni a csapatok, ebből pedig a BJA jött ki jobban, a 45. percben egy újabb korongszerzést követően Varga Arnold távolról eresztett el egy pontos lövést az alsó sarokba.

A kétgólos előny tudatában óvatosabbá vált a Budapest Jégkorong Akadémia, ám ez nem azt jelentette, hogy a kontrákból ne veszélyeztetett volna. A játékrész derekén Drake Pilon egyéni akcióval és szép góllal zárt le egy gyors ellentámadást, és ha valakiben még maradtak volna kételyek a BJA továbbjutása kapcsán, Nagy Gergő ezeket is eloszlatta, ugyanis hét perccel a vége előtt ő is mattolta Rajnát.

Kiss Patrik ugyan még szerzett egy becsületgólt, de a túloldalon, üres kapura Turbucz Martin is betalált, így a vendégek 5–1-re nyertek.

A BJA HC hátrányból állt fel a párharcban, és sorozatban elért három győzelemmel bejutott az ob I döntőjébe.

JÉGKORONG OB I

ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

UTE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 1–5 (0–1, 0–0, 1–4)

Újpest, 803 néző. V: Máhr-Stumpf, Nagy A., Sábián, Váczi.

UTE: Rajna – Franyó, Pokornyi (1)/ Ronkainen, Bogesics / Tornyai, Osztoics / Ingman – Burzan, Thompson, LUCIANI (1) / KISS P. 1, Rapos, Szalma / Vértes, Szabó Rácz, Lőczi B. / Kovács S., Páterka, Kovács A. Edző: Jason Morgan

BJA HC: FARKAS R. – Pozsgai, Szabó D. / VARGA A. 1 (1), Szivák / Boros, Seregély M. / Novotny (1) – Honejsek, Nagy G. 1, SCHLEKMANN 1 (1) / TURBUCZ 1 (1), Keresztes L., Molnár B. (1) / Nádasy, Horváth B., Zimányi / Razumnyak (1), Weidemann, Pilon 1. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 33–28

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a BJA HC javára