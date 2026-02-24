Korábbi magyar szövetségi kapitány veszi át a francia férfi kéziválogatottat – hivatalos

Az 57 éves Talant Dujshebaev azt a Guillaume Gille-t váltja a francia kispadon, aki 2020 óta irányította a válogatottat, amellyel edzőként olimpiai- és világbajnoki címet is szerzett, de az idei Európa-bajnokságon csak a hetedik helyen végzett a csapattal, így bejelentette a távozását.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a francia válogatottat edzhetem – idézte Dujshebaevet a francia szövetség hivatalos honlapja. – Ez egy olyasvalami, amire már nagyon vágytam, mert Franciaországnak fantasztikus játékosgenerációja van. A célom mindent megnyerni a játékosokkal és újra dominálni a sportágban, különösen Németország és Dánia ellen. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a munkásságom felkeltette a francia szövetség figyelmét, és igazán, de tényleg igazán büszke vagyok arra, hogy engem választottak erre a feladatra.”

A kirgíz származású Dujshebaev jelenleg az Industria Kielcét irányítja, előtte 2016 és 2017 között volt a lengyel válogatott, 2014 és 2016 között pedig a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, igaz, egyik helyen sem alkotott maradandót. Klubedzőként már jóval sikeresebb volt: nyert lengyel és spanyol bajnokságot, valamint négyszer Bajnokok Ligáját. Játékosként minden idők egyik legjobbjának számított, 1994-ben és 1996-ban is a világ legjobbjának választották.

A Kielce hivatalos felületein leszögezte: a szakember kapitányi teendőit párhuzamosan látja el a lengyel klubnál végzett feladatával, vagyis továbbra is marad a csapat vezetőedzője. „Elutasítottam az összes olyan ajánlatot, amely kizárta a klub és a válogatott felelősségének a megosztását. Ez az ajánlat viszont lehetővé teszi, ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom” – mondta a tréner a Kielce honlapjának.

A francia válogatott új szövetségi kapitánya március 19-én, a spanyolok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozhat be a „kékek” kispadján, majd május 13-án és 17-én Csehország ellen világbajnoki selejtező is vár a csapatára. Pascal Bourgeais, a szövetség technikai igazgatója bejelentette, hogy az edzői stáb teljes összetételét néhány nappal a március 16-i összetartás előtt, Dujshebaev első keretének kihirdetésekor hozzák nyilvánosságra.