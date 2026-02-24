Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir

Szabó Bence ezt követően a beilleszkedésről kérdezte a 22 éves játékost: „A srácok nagyon jó fejek, gyorsan be is fogadtak. Mindenki vicces, szórakozik, a hangulat nagyon jó az öltözőben” – fogalmazott.

„Van egy kis változás, a mostani edzőnél 4–3–3-at játszunk, ami nekem egy kicsit jobban tetszik – hasonlította össze dunaszerdahelyi, illetve salzburgi vezetőedzőjének felfogását a magyar futballista. – De nyilván nem én mondom majd meg, hogy mi tetszik jobban, meg mi nem, ahová raknak, ott fogok játszani, úgyhogy engem ez nem zavar. Azonban jobbszélső támadóként érzem jól magam, tehát nekem jól jött ez a formációváltás. Ennek örülök, és próbálok bizonyítani.”

Redzic szavai szerint jó úton halad a csapatával, és célja az, hogy egy idényen belül a DAC-cal és a Salzburggal is bajnokcsapat tagja legyen.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: