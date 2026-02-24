Nemzeti Sportrádió

Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir

T. Z.T. Z.
2026.02.24. 20:54
null
Redzic Damir öröme (Fotó: redbullsalzburg.at)
Címkék
Nemzeti Sportrádió Red Bull Salzburg Redzic Damir
A tavaly már a magyar labdarúgó-válogatottban is bemutatkozó Redzic Damir a téli átigazolási időszakban váltott klubot és az osztrák Red Bull Salzburghoz igazolt a DAC-tól. Azóta a fiatal szélső meg is szerezte az első gólját az osztrák bajnokságban, minderről pedig Szabó Bence kérdezte őt a Nemzeti Sportrádióban.

„Nagyon örülök, hogy megszereztem az első gólomat, szerencsére gyorsan történt, már a második meccsemen. Elég szépre sikeredett szerintem is: ahogyan szoktam, egy csel után befelé húztam, utána ellőttem a hosszúra, és szerencsére be is rúgtam. Nyilván nagyon örültem neki, a csapattársak is gratuláltak, a benzinkúton sokat is fizettem nekik...” – idézte fel első, LASK ellen szerzett salzburgi góljainak körülményeit Redzic Damir a Nemzeti Sportrádióban.

Légiósok
2026.02.22. 20:26

A második mérkőzésén Redzic megszerezte az első gólját a Salzburgban – videó

A hónap elején igazolt magyar válogatott támadó szerezte a mérkőzés legszebb találatát.

Szabó Bence ezt követően a beilleszkedésről kérdezte a 22 éves játékost: „A srácok nagyon jó fejek, gyorsan be is fogadtak. Mindenki vicces, szórakozik, a hangulat nagyon jó az öltözőben” – fogalmazott.

„Van egy kis változás, a mostani edzőnél 4–3–3-at játszunk, ami nekem egy kicsit jobban tetszik – hasonlította össze dunaszerdahelyi, illetve salzburgi vezetőedzőjének felfogását a magyar futballista. – De nyilván nem én mondom majd meg, hogy mi tetszik jobban, meg mi nem, ahová raknak, ott fogok játszani, úgyhogy engem ez nem zavar. Azonban jobbszélső támadóként érzem jól magam, tehát nekem jól jött ez a formációváltás. Ennek örülök, és próbálok bizonyítani.”

Redzic szavai szerint jó úton halad a csapatával, és célja az, hogy egy idényen belül a DAC-cal és a Salzburggal is bajnokcsapat tagja legyen.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

 

Nemzeti Sportrádió Red Bull Salzburg Redzic Damir
Legfrissebb hírek

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
Tegnap, 19:50

Légióskörkép: két magyar válogatott támadó lőtt gólt a múlt héten

Légiósok
Tegnap, 10:13

A második mérkőzésén Redzic megszerezte az első gólját a Salzburgban – videó

Légiósok
2026.02.22. 20:26

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 09:30

Varga Emília: Sok mindenben fejlődtünk az Európa-ligának köszönhetően

Kézilabda
2026.02.22. 08:59

Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott

Atlétika
2026.02.18. 22:40

Büki Ádám: Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 18:38

Szűcs Kornél: Ha váltás jött a pályafutásomban, az mindig jól sült el

Légiósok
2026.02.18. 15:03
Ezek is érdekelhetik