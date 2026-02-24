Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir
„Nagyon örülök, hogy megszereztem az első gólomat, szerencsére gyorsan történt, már a második meccsemen. Elég szépre sikeredett szerintem is: ahogyan szoktam, egy csel után befelé húztam, utána ellőttem a hosszúra, és szerencsére be is rúgtam. Nyilván nagyon örültem neki, a csapattársak is gratuláltak, a benzinkúton sokat is fizettem nekik...” – idézte fel első, LASK ellen szerzett salzburgi góljainak körülményeit Redzic Damir a Nemzeti Sportrádióban.
A második mérkőzésén Redzic megszerezte az első gólját a Salzburgban – videó
Szabó Bence ezt követően a beilleszkedésről kérdezte a 22 éves játékost: „A srácok nagyon jó fejek, gyorsan be is fogadtak. Mindenki vicces, szórakozik, a hangulat nagyon jó az öltözőben” – fogalmazott.
„Van egy kis változás, a mostani edzőnél 4–3–3-at játszunk, ami nekem egy kicsit jobban tetszik – hasonlította össze dunaszerdahelyi, illetve salzburgi vezetőedzőjének felfogását a magyar futballista. – De nyilván nem én mondom majd meg, hogy mi tetszik jobban, meg mi nem, ahová raknak, ott fogok játszani, úgyhogy engem ez nem zavar. Azonban jobbszélső támadóként érzem jól magam, tehát nekem jól jött ez a formációváltás. Ennek örülök, és próbálok bizonyítani.”
Redzic szavai szerint jó úton halad a csapatával, és célja az, hogy egy idényen belül a DAC-cal és a Salzburggal is bajnokcsapat tagja legyen.
A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: