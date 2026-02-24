Az éllovas FTC simán legyőzte a második helyen álló UVSE-t a női vízilabda ob I-ben

Jelentős lépést tett a Ferencváros afelé, hogy a női vízilabda ob I felsőházában is az élen zárjon – a második fordulóban a 30 pontos éllovas címvédő a nagy rivális, 24 pontos UVSE-t fogadta kedden, a Népligetben. A margitszigetiek első meccsüket játszották a felsőházban, ahová minden csapat hozta magával az alapszakaszban szerzett eredményeit. November végén az FTC 12–7-re nyert az UVSE ellen a Hajós uszodában.

Az első negyedben 1–1 után Vályi Vanda gyors duplázása következett, de az UVSE egyenlített: Baksa Vanda lövése becsorgott Neszmély Boglárkáról, majd Hetzl Adrienn lőtt centergólt (3–3). Matajsz Márk együttese viszont 3–0-s sorozattal zárta az első felvonást, és meglépett a folytatásban.

A második negyedben többször mint kés a vajon, úgy mentek át a zöld-fehérek az ellenfélen, Neszmély pedig jól védett. Gurisatti Gréta bombagóljával már néggyel vezetett a Fradi (8–4), Szilágyi Dorottya pedig gyors összjáték után ötre növelte az előnyt (10–5). Benczur Márton ekkor időt kért, számonkérte a játékosaitól a gyenge védekezést – ám még ezután is két gólt kaptak a vendégek. Eladott labda után a megúszó Eleftheria Plevritut húzta vissza Hajdú Kata, a sértett értékesítette a büntetőt, majd Hertzka Orsolya centergóljával 12–5 volt az állás a félidő végén.

Fordulás után az UVSE is lőtt szép gólokat, de nem zárkózott – a negyed hajrájában egy kettős emberfórt kihasználva a világbajnok, a funchali Európa-bajnokságon bronzérmes Plevritu negyedszer talált be. Végül a Ferencváros nyolcgólos, 17–9-es sikert aratott, és megerősítette vezető helyét.

NŐI VÍZILABDA OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 2. FORDULÓ

FTC-Telekom–UVSE Helia-D 17–9 (6–3, 6–2, 3–3, 2–1)

G: E. Plevritu 4, De Vries, Ortiz, Szilágyi D., Vályi V. 2-2, Gurisatti, Hertzka, Keszthelyi R., Kuna, Leimeter, ill. Tiba, Peresztegi-Nagy 2-2, Alaksza, Faragó K., Fekete F., Hetzl, Mácsai

Az állás: 1. FTC 33 pont (2 mérkőzés), 2. UVSE 24 (1), 3. BVSC 22 (1), 4. Dunaújváros 18 (1), 5. Eger 17 (0), 6. III. Kerület 9 (1)

Szerdán játsszák

18.30: III. Kerületi TVE–Dunaújvárosi FVE

18.30: BVSC-Manna ABC–One Eger