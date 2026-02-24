Nemzeti Sportrádió

Magasugrás: Bátori Lilianna ötödik lett Besztercebányán

2026.02.24. 18:53
Fotó: Getty Images
Címkék
Bátori Lilianna atlétika magasugrás
A magasugró Bátori Lilianna 190 centiméteres eredménnyel az ötödik helyen végzett a szlovákiai Besztercebányán rendezett rangos nemzetközi magasugróversenyen.

A Vasas 18 éves tehetsége 180 centin szállt be a versenybe és a nyitómagasságát követően 185-ön és 190-en is elsőre átjutott. Ezek után a 192-t kihagyta és 194-en folytatta, ami egy centivel jobb az egyéni csúcsánál. A rekorddöntés viszont ezúttal nem jött össze, mindháromszor lehúzta a lécet, így 190 centiméterrel zárt az ötödik helyen, holtversenyben a guineai Fatoumata Balley-vel.

A viadal színvonalát mutatja, hogy a mezőnyben mások mellett ott volt a 2022-es szabadtéri világbajnokság aranyérmese, az olimpiai bronzérmes ausztrál Eleanor Patterson, illetve a tavalyi szabadtéri vb-n harmadik szerb, 20 éves Angelina Topics is. Ezúttal utóbbinak ment jobban, olyannyira, hogy karrierje során először átugrotta a „bűvös” 2 méteres magasságot.

 

