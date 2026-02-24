Kylian Mbappé kihagyja a Benfica elleni visszavágót – sajtóhír

A francia sportlap szerint a világbajnok labdarúgó csapata kedd reggeli edzésén érzett fájdalmat a bal térdében, a délutáni vizsgálatok során pedig kiderült, hogy Mbappé még nem épült fel teljesen a korábbi sérüléséből.

Ennek tükrében kizárt, hogy a játékos szerepeljen a szerda esti meccsen – dacára annak, hogy Álvaro Arbeloa vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón még arról beszélt, Mbappé biztosan pályára lép a portugál csapat ellen.

A L'Équipe felidézi: Mbappé térdében még decemberben mutatta ki egy MRI-vizsgálat, hogy megsérült egy oldalszalagja. A francia végül (többek között edzői nyomásra) az előírt három hét helyett csak 11 nap pihenőt tartott, s a január eleji edzőváltás után az Albacete elleni kupameccset, valamint két bajnokit (Betis, Real Sociedad) leszámítva minden mérkőzésen végig a pályán volt.