Kylian Mbappé kihagyja a Benfica elleni visszavágót – sajtóhír

A francia sportlap szerint a világbajnok labdarúgó csapata kedd reggeli edzésén érzett fájdalmat a bal térdében, a délutáni vizsgálatok során pedig kiderült, hogy Mbappé még nem épült fel teljesen a korábbi sérüléséből.
Ennek tükrében kizárt, hogy a játékos szerepeljen a szerda esti meccsen – dacára annak, hogy Álvaro Arbeloa vezetőedző a meccs előtti sajtótájékoztatón még arról beszélt, Mbappé biztosan pályára lép a portugál csapat ellen.
A L'Équipe felidézi: Mbappé térdében még decemberben mutatta ki egy MRI-vizsgálat, hogy megsérült egy oldalszalagja. A francia végül (többek között edzői nyomásra) az előírt három hét helyett csak 11 nap pihenőt tartott, s a január eleji edzőváltás után az Albacete elleni kupameccset, valamint két bajnokit (Betis, Real Sociedad) leszámítva minden mérkőzésen végig a pályán volt.
BL: nem léphet pályára a Bernabéuban Gianluca Prestianni, a Benfica fellebbez
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK – szerdai mérkőzések
18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco FC (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!