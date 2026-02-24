Révész Bulcsú szenzációs győzelmet aratott a Welsh Openen – videó

A világranglista 87. helyén álló Révész Bulcsú a 36. pozícióban tanyázó, ráadásul hazai közönség előtt versenyző Ryan Dayjel találkozott a Welsh Open 1. fordulójában, és egészen bravúros körülmények között lépett tovább. Történt ugyanis, hogy Day már 3:1-es előnyben is volt, Révész innen tudott felállni, és előbb kiegyenlített, majd döntő frame-ben 4:3-mal a továbbjutást is kiharcolta.

A magyar sznúkeres sikerének értékét növeli, hogy Day korábban állt a világranglista 6. helyén is, és pályafutása során már megnyert négy pontszerző viadalt, többek között a British Opent és a Shoot Outot.

Révész következő ellenfele a sportág egyik legendája, John Higgins lehet a következő fordulóban – ehhez csupán arra van szükség, hogy a skót klasszis a papírformának megfelelően legyőzze a kínai Liu Ven-vejt. Az a mérkőzés a Welsh Open esti programjában, magyar idő szerint 20 órától kezdődik.

SZNÚKER

WELSH OPEN, 1. FORDULÓ

Révész Bulcsú (magyar)–Ryan Day (walesi) 4:3