Az ETO FC meghosszabbította csapatkapitánya szerződését – hivatalos

Az ETO kreatív, színházban játszódó videóban jelentette be Anton szerződésének meghosszabbítását. A győriek csapatkapitánya a klub tájékoztatása szerint 2027-ig kötelezte el magát az együtteshez.

A szerződéshosszabbítás után az ETO honlapja interjút készített Antonnal: „Nagyon boldog vagyok, mert szeretek itt lenni és szeretek a része lenne ennek a klubnak és a csapatnak. Másodsorban elégedettséget érzek, mert ez egy nagyon jóleső visszaigazolás, hogy a klub vezetői látják azt, amit beleteszek a munkába és a pályán is még hasznos tagnak tartanak. Érzem a bizalmat és ez a lényeg” – fogalmazott.

A 34 esztendős játékos nem tagadta, hogy közeledik pályafutásának a vége, viszont egyelőre nem kíván a visszavonulásra gondolni: „Ez a realitás, hogy közeledik a karrier vége, de még »nyomni« akarom. Minden nap itt akarok még lenni a srácokkal és ott akarok lenni a legfontosabb pillanatokban. Hogy mit jöhet utána!? A foci világában szeretnék maradni, elkezdtem az edzőképzést, az első lépéseket megtettem. A terveim között szerepel ezen kívül, hogy a labdarúgás világát ne csak a pályáról ismerjem meg, ezért valamilyen szinten a menedzsment oldala is érdekel. Azt egyelőre nem tudom, mit szeretnék csinálni legszívesebben, de mindenképpen szeretnék a fociban maradni.”

Anton 2023 júliusában az UTA Aradtól érkezett az ETO-hoz, azóta minden sorozatot egybevéve 79 mérkőzésen lépett pályára a kisalföldi csapat színeiben és öt gólt szerzett.