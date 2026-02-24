Nemzeti Sportrádió

Az ETO FC meghosszabbította csapatkapitánya szerződését – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.02.24. 19:40
null
Paul Anton marad a győriek alkalmazásában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Címkék
NB I ETO FC Paul Anton magyar foci szerződéshosszabbítás
A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC kedden este hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbította Paul Anton szerződését.

Az ETO kreatív, színházban játszódó videóban jelentette be Anton szerződésének meghosszabbítását. A győriek csapatkapitánya a klub tájékoztatása szerint 2027-ig kötelezte el magát az együtteshez.

A szerződéshosszabbítás után az ETO honlapja interjút készített Antonnal: „Nagyon boldog vagyok, mert szeretek itt lenni és szeretek a része lenne ennek a klubnak és a csapatnak. Másodsorban elégedettséget érzek, mert ez egy nagyon jóleső visszaigazolás, hogy a klub vezetői látják azt, amit beleteszek a munkába és a pályán is még hasznos tagnak tartanak. Érzem a bizalmat és ez a lényeg” – fogalmazott.

A 34 esztendős játékos nem tagadta, hogy közeledik pályafutásának a vége, viszont egyelőre nem kíván a visszavonulásra gondolni: „Ez a realitás, hogy közeledik a karrier vége, de még »nyomni« akarom. Minden nap itt akarok még lenni a srácokkal és ott akarok lenni a legfontosabb pillanatokban. Hogy mit jöhet utána!? A foci világában szeretnék maradni, elkezdtem az edzőképzést, az első lépéseket megtettem. A terveim között szerepel ezen kívül, hogy a labdarúgás világát ne csak a pályáról ismerjem meg, ezért valamilyen szinten a menedzsment oldala is érdekel. Azt egyelőre nem tudom, mit szeretnék csinálni legszívesebben, de mindenképpen szeretnék a fociban maradni.”

Anton 2023 júliusában az UTA Aradtól érkezett az ETO-hoz, azóta minden sorozatot egybevéve 79 mérkőzésen lépett pályára a kisalföldi csapat színeiben és öt gólt szerzett. 

 

NB I ETO FC Paul Anton magyar foci szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Az FTC-nél már nagyon várják a Ludogorec elleni visszavágót

Labdarúgó NB I
12 órája

Az MTK nem tudta megnehezíteni a Ferencváros dolgát a bajnoki örökrangadón

Labdarúgó NB I
23 órája

Az ETO kölcsönadta fiatal középhátvédjét a somorjai csapatnak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:51

Bognár György: Nem ez az első eset, hogy hullámvölgybe kerültünk, idővel kiegyenesedünk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:38

Játszik az ETO! – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 23:41

Majdnem elszórakozta háromgólos előnyét a Pakson is nyerő ETO

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 19:30

A ZTE harmadik nekifutásra sem tudta legyőzni a Debrecent

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 16:41

Bévárdi Zsombor: Fontos, hogy nyomás alá helyezzük a győrieket!

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 11:40
Ezek is érdekelhetik