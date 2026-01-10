Nemzeti Sportrádió

Holland középpályást szerződtetett a Lazio – hivatalos

2026.01.10. 10:04
Kenneth Taylor a Lazióban folytatja (Fotó: Getty Images)
Lazio Kenneth Taylor Ajax
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Lazio csapata bejelentette Kenneth Taylor megszerzését.
Olasz labdarúgás
2026.01.08. 15:49

Serie A: Tóth Alex posztjára igazol a Lazio – sajtóhír

A holland válogatott Kenneth Taylor érkezhet Mattéo Guendouzi pótlására; Peter Ratkovot már meg is szerezték a rómaiak.

A szerb Petar Ratkov megszerzése után Kenneth Taylor átigazolását is bejelentette a Lazio labdarúgócsapata. 

Az ötszörös válogatott holland középpályás az Ajaxtól érkezik a római fővárosba, a Lazio sajtóhírek szerint 15 plusz 2 millió eurót fizet az amszterdamiaknak. Taylor megszerzése azért is fontos volt a Laziónak, mert Mattéo Guendouzi a Fenerbahcénál folytatja pályafutását.

A 23 éves Taylor nyolcéves kora óta tartozott az Ajax kötelékébe, az első csapatban 184 mérkőzésen szerepelt, két bajnoki címet és egy Holland Kupát nyert a hollandokkal. Hazája válogatottjával U17-es Európa-bajnok volt 2019-ben. A Lazióhoz 2030 nyaráig kötelezte el magát.

Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio Tóth Alexet is szeretné megszerezni, és ajánlatot is tett a Ferencvárosnak, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehet.

 

Ezek is érdekelhetik