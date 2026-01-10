Holland középpályást szerződtetett a Lazio – hivatalos

A szerb Petar Ratkov megszerzése után Kenneth Taylor átigazolását is bejelentette a Lazio labdarúgócsapata.

Az ötszörös válogatott holland középpályás az Ajaxtól érkezik a római fővárosba, a Lazio sajtóhírek szerint 15 plusz 2 millió eurót fizet az amszterdamiaknak. Taylor megszerzése azért is fontos volt a Laziónak, mert Mattéo Guendouzi a Fenerbahcénál folytatja pályafutását.

A 23 éves Taylor nyolcéves kora óta tartozott az Ajax kötelékébe, az első csapatban 184 mérkőzésen szerepelt, két bajnoki címet és egy Holland Kupát nyert a hollandokkal. Hazája válogatottjával U17-es Európa-bajnok volt 2019-ben. A Lazióhoz 2030 nyaráig kötelezte el magát.

Csütörtök délelőtti értesülésünk szerint a Lazio Tóth Alexet is szeretné megszerezni, és ajánlatot is tett a Ferencvárosnak, ám nem a zöld-fehérek által kívánt összeget – 15-16 millió euró körüli ajánlat már tárgyalási alap lehet.