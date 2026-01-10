NBA: Adetokunbóék legyőzték a Lakerst; 21 pontos hátrányból állt fel a Thunder

Bostonban Payton Pritchard volt a főszereplő, aki 27 ponttal, öt lepattanóval és nyolc gólpasszal vezette győzelemre a Celticset a tartalékos Toronto Raptors ellen. A hazaiak 125–117-re diadalmaskodtak.

New Orleansban megtört a jég: a Pelicans kilenc vereség után nyert újra, méghozzá fölényesen. Trey Murphy III 35 pontig jutott – 15-öt a harmadik negyedben szerzett –, míg Zion Williamson 31 ponttal dominált a Wizards elleni, 128–107-es siker alkalmával.

A Philadelphia 76ers az Orlando vendégeként aratott 103–91-es győzelmet, Tyrese Maxey a harmadik negyedben szerzett 14 pontjával összesen 29-ig jutott. A Los Angeles Clippers James Harden vezérletével már az elején szinte eldöntötte a mérkőzést Brooklynban: a sztárjátékos 31 ponttal járult hozzá a Nets elleni 121–105-ös sikerhez.

Az este egyik legdrámaibb meccsét Memphisben rendezték, ahol az Oklahoma City Thunder 21 pontos hátrányból felállva nyert 117–116-ra. Jalen Williams számára idénycsúcsot jelentő 26 pontot dobott, Ajay Mitchell 23-mal, Kenrich Williams pedig csereként 21-gyel segítette a fordítást.

Phoenixben Devin Booker 31 pontot szerzett, Dillon Brooks 27-et tett hozzá, és együtt kilenc triplát dobtak, így a Suns 112–107-re legyőzte a New York Knickset. Atlantában a Hawks parádés utolsó negyedet produkált: 36–12-re nyerte a záró játékrészt Denverben, és 110–87-re megverte a Nuggetset. Jalen Johnson 29 pontig jutott, míg Dyson Daniels tripla duplát (17 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz) jegyzett.

Portlandben Toumani Camara karriercsúcsot jelentő 25 pontot dobott, a Trail Blazers pedig elrontotta Kevin Durant mérföldkőnek számító estéjét, 111–105-re legyőzve a Houston Rocketset. San Franciscóban Stephen Curry 27 ponttal vezette a Golden State Warriorst a Sacramento Kings elleni fölényes, 137–103-as sikerhez, míg De’Anthony Melton egy kulcsfontosságú 15–0-s sorozattal döntötte el a meccset.

A játéknap zárásaként a Milwaukee Bucks szoros csatában, 105–101-re nyert a Los Angeles Lakers otthonában. Janisz Adetokunbo 21 pontot dobott, és a hajrában két döntő védekező megmozdulással tette biztossá csapata győzelmét.

NBA

ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Toronto Raptors 125–117

Washington Wizards–New Orleans Pelicans 107–128

Orlando Magic–Philadelphia 76ers 91–103

Brooklyn Nets–Los Angeles Clippers 105–121

Memphis Grizzlies–Oklahoma City Thunder 116–117

Phoenix Suns–New York Knicks 112–107

Denver Nuggets–Atlanta Hawks 87–110

Portland Trail Blazers–Houston Rockets 111–105

Golden State Warriors–Sacramento Kings 137–103

Los Angeles Lakers–Milwaukee Bucks 101–105