Nemzeti Sport Gála: a Márton ikrek között Csikós Zsóka





Az Év női sportolója kategória természetesen az 1958-as kezdetektől jelen van a Sportgálán, tagadhatatlanul a legrangosabb díjak egyikét viszi el a győztes. A szavazás után kialakult hármas mezőnyben ezúttal igazi kuriózumot jelent, hogy egy ikerpár mindkét tagja ott van a jelöltek közt. De haladjunk ábécérendben, és kezdjük a bemutatást a harmadik versenyzővel, a kajakos Csikós Zsókával, aki a racicei Eb-n megnyerte az 500, az 1000 és az 5000 méter egyest (az 500 négyessel pedig bronz­érmet szerzett), emellett a milánói világbajnokságon 1000 méteren aranyérmes, az olimpiai távon pedig harmadik lett. Nem mellesleg az igazán jól sikerült múlt évére egy maratoni vb-arany is jutott.

„Nagyon örülök neki, hogy bekerültem a legjobb három női sportoló közé – mondta lapunknak Csikós Zsóka. – A Márton lányok vannak még versenyben, Viviana olimpiai bajnok, tavaly vébéezüstöt szerzett, Luana tavaly két világbajnokságot is megnyert. Érdekes hármas, kíváncsi vagyok, hogy az újságírók kinek ítélik oda a díjat. Nagyon elégedett vagyok a 2025-ös évemmel, másrészről viszont magasra tettem a lécet, s ha kimondatlan is, tudom, innentől azt várják tőlem, hogy hasonlóan jól teljesítsek. Ezt el kell fogadnom, így is készülök, mindent megteszek azért, hogy ezen a szinten maradjak.”

A magyar szülőktől Tenerifén született Márton ikrek közül először Luana futott be, hiszen 2023-ban világbajnok lett, holott a korosztályos világversenyeken kettejük közül korábban Viviana volt az eredményesebb. Ráadásul a Madridban a finn mester, Suvi Mikkonen irányításával készülő 19 éves lány eddig egy súlycsoporttal Viviana alatt versenyezett, tavaly viszont gondolt egy merészet és felment 67 kilóba (itt nyert Párizsban a nővére): jól tette, hiszen a 2023-ban még 57 kilóban nyert világbajnoki cím után a kínai Vuhsziban 67 kilóban koronázták meg. Aztán két héttel később Egyenlítői-Guinea fővárosában a csak nőknek rendezett vb-n is győzött.

„Boldogsággal tölt el, hogy a gálán ott lehetünk mindketten a fináléban, ez nagy dolog – mondta a Nemzeti Sportnak Márton Luana. – Szeretnénk nyerni, de tudjuk, már az is hatalmas eredmény, hogy mindkettőnket beszavaztak a háromba, ez újabb motivációt ad ahhoz, hogy keményen dolgozzunk tovább. Köszönjük a sportújságíróknak! Jó érzés lesz egy ilyen csodálatos helyen végignézni a gálát, mint az Operaház. Tavaly is jártunk ott, mert Vivi döntős volt, és akkor én voltam a kísérője.”

Márton Viviana tavaly márciusban az Európai Olimpiai Bizottság 54., Frankfurtban megrendezett kongresszusán átvehette az Európa legjobb fiatal sportolójának járó Piotr Nurowski-díjat, októberben, a Vuhsziban rendezett világbajnokságon a 62 kilós súlycsoportban ezüstérmet szerzett, majd alig két héttel később a kizárólag a női versenyzők számára kiírt malabói vb-n ugyanebben a kategóriában már aranyérmes lett.

„Én is örülök, hogy egymást követő második évben ennyien rám szavaztak – fogalmazott Márton Viviana. – Tavaly az olimpiai aranyéremnek köszönhetően kerültem be a legjobbak közé, akkor Lua a kísérőm volt. Ez a dupla jelölés is mutatja, van eredménye annak, amennyit dolgoztunk. Intenzív és kemény éven vagyunk túl, élveztük nagyon. Ha valamelyikünk nyerne, az szuper lenne, de Csikós Zsókának is szurkolunk, ő is megérdemli az elismerést. Olvastunk róla, és most személyesen is találkozunk majd vele, nagyszerű sportoló, kitűnő évet zárt.”

A fogyatékos női sportolóknál két korábbi díjazott is van a három jelölt között, a 2019-es és 2023-as győztes Ekler Luca és az elismerést ugyancsak kétszer (2015, 2018) elnyerő Gyurkó Alexandra. Kettejük mellett Gál Nikolett jelölt még.

A paraatléta Ekler Luca az Újdelhiben rendezett világbajnokságon távolugrásban megvédte vb-elsőségét, kétszer is megjavította saját világcsúcsát, és egészen 591 centiméterig jutott. A 200 méteres síkfutásban idénycsúccsal bronzérmet nyert, ezzel 11-re növelve világbajnoki érmeinek számát, s hozott még egy negyedik helyet 100 méter síkról is.

„A világbajnokságon távolugrásban elért világcsúcsomra vagyok a legbüszkébb – emlékezett vissza lapunk kérésére az előző esztendőre Ekler Luca. – Nagyon sokat jelentett nekem egy elég vegyesen sikerült év végén, amikor sok olyan versenyem volt, amelyeken nem tudtam kihozni magamból a legtöbbet. A legfontosabb pillanatban sikerült a legjobb versenyzést bemutatnom, az első ugrásom után végig felszabadultan tudtam teljesíteni. Éreztem, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény. Ez még nem a hat méter volt, úgyhogy kétezerhuszonhatra is maradtak céljaim és vágyaim. A kategória minden alkalommal nagyon erős, már a legjobb tízbe kerülésért is hihetetlen verseny van. Nagyon várom a gálát, talán most először megyek úgy oda, hogy az eredménytől függetlenül is győztes vagyok. Évekkel ezelőtt épp egy ilyen eseményen ismertem meg legjobb barátnőmet, Gyurkó Szandit, aki most szintén a legjobb háromban van. Mellettünk egy másik kiváló atléta, Gál Niki van még versenyben. Emiatt abszolút felszabadultan várom a gálát, ez az este ünnep lesz, bárhogy is alakul a szavazás.”

Gál Nikolett Európa- és világbajnokként érkezett Tokióba a siketlimpiára. A 100 méteres gátfutásban elért bajnoki címe azt jelentette, hogy 12 év után újra siketlimpiai aranyéremnek örülhetett a magyar sport. E siker mellett 100 méteren ötödik, távolugrásban hatodik lett, 200 méteren pedig éppen csak lemaradt a fináléról. Teljesítménye nemcsak sporttörténelmi jelentőségű, hanem mérföldkő is a hazai siketsport számára.

„Jó érzés, hogy a kemény munkának van eredménye, nagy megtiszteltetés és megható, hogy sokan elismerik a teljesítményemet – mondta lapunknak Gál Nikolett. – Ott leszek a gálán, nagyon izgatottan várom!

A még versenyben maradó sporttársaim mind iszonyatosan keményen dolgoztak, hihetetlenül elhivatottak, megérdemlik a jelölést, mindenki számára példaképek lehetnek.”

A paraúszó Gyurkó Alexandra a tavalyi drezdai Világjátékokon öt érmet, köztük három aranyat nyert, győzött 200 és 400 gyorson, valamint 100 háton, második lett 100 gyorson és harmadik 50 méteren.

„Tíz évvel ezelőtt vettem először részt a gálán, aztán hét éve másodszor, mindkétszer díjjal távoztam – elevenítette fel emlékeit Gyurkó Alexandra. – Hatalmas öröm, hogy ismét jelölt lehetek. Az előző évben sokat változtattam a körülményei­men, több időm jutott a sportra és arra, hogy felkészüljek a világjátékokra. Saját magamat is megleptem az eredményességemmel. Nagyon szeretem a gála hangulatát, jó érzés, hogy a parasportolókat is kitüntetik! Persze izgulni fogok, ám akármelyikünk nyer, méltó helyre kerül a díj. Ekler Luca a legjobb barátnőm, éppen hét éve, a gálán találkoztam vele. Láthattam őt paralimpiát nyerni, és a gálára is együtt készülünk. Gál Nikolettet még nem ismerem, de majd a gálán ez is megváltozik.”

Sportolói interjúk: Fazekas Zoltán, Kapolcsi-Szabó Bence, Krasznai Bence, Szendrei Zoltán.

Az Év női sportolója

1958: Körmöczy Zsuzsa (teniszező)

1959: Pap Kornélia (evezős)

1960: Pap Kornélia

1961: Pap Kornélia

1962: Egerváry Márta (úszó)

1963: Rejtő Ildikó (vívó)

1964: Rejtő Ildikó

1965: Kontsek Jolán (atléta)

1966: Nagy Zsuzsa (atléta)

1967: Kovács Annamária (atléta)

1968: Németh Angéla (atléta)

1969: Németh Angéla

1970: Gyarmati Andrea (úszó)

1971: Gyarmati Andrea

1972: Gyarmati Andrea

1973: Tordasi Ildikó vívó

1974: Bruzsenyák Ilona (atléta)

1975: Ambrus Mariann (evezős)

1976: Tordasi Ildikó

1977: Ambrus Mariann

1978: Magos Judit (asztaliteniszező)

1979: Mátay Andrea (atléta)

1980: Maros Magda (vívó)

1981: Rakusz Éva (kajakos)

1982: Balogh Pálma (sportlövő)

1983: Temesvári Andrea (teniszező)

1984: Ábrahám Mária (tekéző)

1985: Fórián Éva (sportlövő)

1986: Bátorfi Csilla (asztaliteniszező)

1987: Engrich Marianna (tékvandós)

1988: Egerszegi Krisztina (úszó)

1989: Egerszegi Krisztina

1990: Egerszegi Krisztina

1991: Egerszegi Krisztina

1992: Egerszegi Krisztina

1993: Egerszegi Krisztina

1994: Kőbán Rita (kajakos)

1995: Kőbán Rita

1996: Egerszegi Krisztina

1997: Kovács Ágnes (úszó)

1998: Kovács Ágnes

1999: Kovács Ágnes

2000: Kovács Ágnes

2001: Likerecz Gyöngyi (súlyemelő)

2002: Kovács Katalin (kajakos)

2003: Kovács Katalin

2004: Janics Natasa (kajakos)

2005: Vörös Zsuzsanna (öttusázó)

2006: Nagy Tímea (vívó)

2007: Szávay Ágnes (teniszező)

2008: Mincza-Nébald Ildikó (vívó)

2009: Hosszú Katinka (úszó)

2010: Janics Natasa

2011: Csipes Tamara (kajakos)

2012: Risztov Éva (úszó)

2013: Hosszú Katinka

2014: Hosszú Katinka

2015: Hosszú Katinka

2016: Hosszú Katinka

2017: Hosszú Katinka

2018: Kozák Danuta (kajakos)

2019: Hosszú Katinka

2020: Karakas Hedvig (cselgáncsozó)

2021: Csipes Tamara

2022: Kozák Luca (atléta)

2023: Érdi Mária (vitorlázó)

2024: Gulyás Michelle (öttusázó)

Az Év fogyatékos női sportolója

2015: Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó)

2016: Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívó)

2017: Krajnyák Zsuzsanna

2018: Gyurkó Alexandra

2019: Ekler Luca (paraatléta)

2020: Berente Judit (szervátültetett sífutó és sílövő)

2021: Pap Bianka (paraúszó)

2022: Pap Bianka

2023: Ekler Luca

2024: Konkoly Zsófia (paraúszó) Az eddigi győztesek

Tudta?

Az idei díjátadók között lesz hat olimpiai bajnok sportoló is: Szerhij Bubka (Szöul, 1988, rúdugrás), Kovács Ágnes (Sydney, 2000, 200 m mellúszás), Lőrincz Tamás (Tokió, 2021, kötöttfogású birkózás, 77 kg), Madaras Norbert (Athén, 2004 és Peking, 2008, vízilabda), Nagy Tímea (Sydney, 2000 és Athén, 2004, párbajtőr egyéni) és Schmitt Pál (Mexikóváros, 1968 és München, 1972, párbajtőrcsapat).