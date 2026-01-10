Jön a Metz és a Győr rangadója a női kézilabda BL-ben

Az ETO tavaly az összes meccsét megnyerte a BL-ben, a két magyart, Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató metziek természetesen arra készülnek, idén ne legyen hibátlan a győri mérleg. A két együttes legutóbbi franciaországi tétmeccsén három éve a házigazdák győztek 29–28-ra, és ebből a sikerből az akkor még a Metzben kézilabdázó Bruna de Paula is alaposan kivette a részét, a szellőléptű brazil játékos hatszor is betalált.

„Nehéz meccsre számítunk, tisztában vagyunk azzal, mennyire erős a metzi csapat, amelyben sok a jó játékos. Alaposan felkészültünk, azzal a céllal keltünk útra, hogy megnyerjük a mérkőzést” – fogalmazott az EHF-nek a 2023 nyara óta már győri színekért küzdő átlövő.

Az A-csoportban szereplő másik magyar együttesre, a DVSC-re is fontos összecsapás vár a továbbjutás szempontjából a norvég Storhamar ellen otthon. A Loki november 2-án idegenben 30–28-ra győzött. A két csapat egyaránt négy-négy pontot szerzett eddig, a Debrecen jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg szombati ellenfelét.

„Kulcsfontosságú lesz a védekezés, stabilnak kell lenni hatvan percen keresztül. Támadásban olyan kreativitás szükséges, mint amit Norvégiában mutattunk. Ha ez a kettő működik, ismét győzhetünk” – emelte ki Szilágyi Zoltán, a hajdúságiak mestere.

A B-csoportban küzdő ferencvárosiakra a dán Ikast vár idegenben a 2026-os BL-nyitányon.

„Hazai pályán különösen veszélyes ellenféllel csapunk össze, ráadásul év végén lejátszották a Dán Kupa négyes döntőjét, így ritmusban vannak. Mi többé-kevésbé edzésből jövünk, a Dunaújváros elleni bajnokin közel sem volt olyan a tempó, mint amilyen most vár ránk. Abban bízom, megmutatjuk, mit tanultunk az előző hónapokban, és a fejlődő tendencia itt is, valamint a következő öt hónapban is látható lesz. Nem számítok különleges fogadtatásra, hiszen az Ikast ellen sokszor vezettem már a csapatomat korábban, de jó érzés visszajönni Dániába és a Fradi edzőjeként egy dán csapat ellen játszani” – idézi Jesper Jensen vezetőedzőt a ferencvárosiak honlapja.

A hétvégén a női Európa-liga csoportkörében is megkezdődnek a küzdelmek, a bajnoki bronzérmes Esztergom a dán Nyköbing vendége lesz, míg a Mosonmagyaróvár a Faragó Lucával, Kuczora Csengével és Szabó Annával felálló német Thüringer HC-t fogadja vasárnap.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Gloria Bistrita (román)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

20.00: DVSC Schaeffler–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!