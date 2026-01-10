Férfi kézilabda Eb: Rosta Miklós szerint minden pontért meg kell szenvedniük

„Nagyon bízom benne, hogy tudunk majd olyan vagy megközelítőleg olyan szinten játszani, mint Németországban két évvel ezelőtt, és remélhetőleg ehhez eredmény is párosul” – nyilatkozta az MTI-nek a román bajnok Dinamo Bucuresti beállója. Hozzátette, ehhez szerencse is kell, hiszen a legjobb nyolc közé jutásra a világelitet jelentő 10-12 csapat pályázik, ezért nagyon nehéz dolguk lesz, és senkit sem szabad lebecsülniük.

„Már nincs olyan meccs, ami könnyű győzelmet ígér, minden pontért meg kell szenvednünk a csoportkörben és a középdöntőben is, mert remélhetőleg sikerül továbbjutnunk a csoportból” – magyarázta.

Az idei lesz a 17. férfi kontinenstorna, és a 15., amelyen a magyar válogatott is részt vesz. Az eddigi legjobb szereplése a legutóbbi, 2024-es ötödik helyezés volt. A dán-svéd-norvég közös rendezésű torna kristianstadi csoportjában jövő pénteken Lengyelország, vasárnap Olaszország, január 20-án pedig Izland lesz Rostáék ellenfele, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut, a mieink célja a legjobb nyolc közé kerülés. A csapatkapitány Bánhidi Bence november közepe óta térdsérüléssel küzd, és továbbra sem lehet tudni, mennyi időt tölthet majd a pályán Svédországban, ezért poszttársa, Rosta sokkal több lehetőséget kaphat a nemzeti csapatban, mint eddig.

„Próbálom minden meccsen a maximumot nyújtani, és bízom benne, hogy jó teljesítménnyel tudom majd segíteni a válogatottat. Természetesen azon dolgozik az orvosi stáb, hogy Bence visszatérhessen és a csapat segítségére lehessen. Meglátjuk, hogy ez milyen tempóban és hogyan halad” – jegyezte meg a bukaresti légiós.

A mieink pénteken Győrben 33–23-ra legyőzték Romániát felkészülési mérkőzésen, a Dinamo beállója kilenc lövésből hat gólt szerzett, ezzel ő lett a házigazdák legeredményesebb játékosa. Mint mondta, volt néhány ismerőse, csapattársa az ellenfélnél, és ez meg is látszott, hiszen a két kapus elég jól ismeri őt. Ionut Iancuval lassan két éve nap mint nap együtt edzenek, Mihai Popescu pedig az egyik rivális csapatban véd, és már sokszor játszottak egymás ellen.

„Szerencsére azért néhány gólt tudtam nekik lőni, ami kimaradt, azt pedig sajnálom. Bízom benne, hogy az Európa-bajnokságon jobb lesz, és kevésbé fognak ismerni a kapusok” – közölte.

A legutóbbi kilenc befejezett bajnoki idényt megnyerő Dinamónak két váratlan veresége is volt az idény elején, a Bajnokok Ligája csoportkörében pedig egy győzelemmel és kilenc vereséggel áll.

„Nem indult jól az idényünk, a BL-ben nagyon gyengén állunk, már csak matematikai esélyünk van a továbbjutásra. Nem játszottam annyit, mint az előző két évben. Az új edző más összeállításokat talált ki és a román játékosokat preferálja, de ezt el kell fogadnom. Most azon vagyok, hogy itt a válogatottban új lendületet és frissességet kapjak” – mondta Rosta. A beálló február közepén még csak 27 éves lesz, de Ancsin Gábor, Lékai Máté és Mikler Roland válogatottbeli visszavonulása, és az új generáció képviselőinek csatlakozása miatt már a tapasztaltabb játékosok közé tartozik a jelenlegi keretben.

„Ez elég furcsa számomra, és az is, hogy az edzések előtti bemelegítő foci során már az öregeknél vagyok. Örülök, hogy itt vannak a fiatalok, akik egyébként már tapasztaltak, és tényleg segítenek nekünk, jól szállnak be a meccsbe, és nagyon jól csinálják a dolgukat” – méltatta fiatalabb társait Rosta.

A magyar és a román válogatott szombaton (ma) Felcsúton zárt kapuk mögött ismét megmérkőzik egymással.

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 33–23 (16–11)

Győr, 3126 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok).

MAGYARORSZÁG: PALASICS – Fazekas G. 1, Ilic Z. 2, Sipos A., LIGETVÁRI 1, Bodó 1, Bóka. Csere: BARTUCZ (kapus), Rodríguez P. 4, ROSTA M. 6, Krakovszki B. 4, Ónodi-Jánoskúti 2, Szilágyi Benjamin 3 (1), Pergel 1, Lukács P. 1, Papp T. 2, Szita 2, Hanusz 3. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

ROMÁNIA: Popescu – Grigore 1, Ghita 3, STANCIUC 8 (3), Szász 2, Botea 3, Veres 1. Csere: Iancu (kapus), Militaru, Racotea, Dedu 1, Buzle, Nagy R., Stanescu 2, Nistor-Ionita 1, Cumpanici 1, Trif, Andrei. Szövetségi kapitány: George Buricea

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–5. 18. p.: 12–5. 23. p.: 13–9. 37. p.: 20–11. 46. p.: 25–15. 50. p.: 27–16. 57. p.: 31–20. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Az eredménnyel is elégedett vagyok, ám minden meccsen szeretnénk fejlődni, és azt hiszem, ez a védekezésben most sikerült, csak 23 gólt kaptunk, ebből néhányat ráadásul a végén kaptunk, amikor már nagy volt az előnyünk. Örülök annak, amit láttam, sikerült gyakorolni, amit terveztünk, de nem akartuk a felfedni a lapjainkat, van egy alapjátékunk, amire ezúttal is építettünk, nem leptünk meg vele senkit, ám tetszett, hogy összeállt a védelem, és láthatóan megvan az összhang a kapusokkal.