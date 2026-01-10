NHL: Scheifele vezérletével tört meg a Jets rossz sorozata, a Capitals és a Mammoth is simán nyert
Mark Scheifele két gólt szerzett, amivel kulcsszerepet játszott abban, hogy a Winnipeg Jets 5–1-re legyőzte a vendég Los Angeles Kingset. A kanadai csapat ezzel véget vetett 11 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatának.
Szintén 5–1-es győzelmet aratott a Washington Capitals Chicagóban. Connor McMichael egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, míg John Carlson, Martin Fehérváry és Ryan Leonard egyaránt két asszisztot jegyzett. A Capitals végig kézben tartotta a mérkőzést a Blackhawks ellen.
Salt Lake Cityben hazai diadal született: Nick Schmaltz két gólt ütött és egy gólpasszt adott, a Utah pedig hárommeccsesre növelte győzelmi sorozatát a St. Louis elleni sikerrel. A lendületben lévő csapat tovább kapaszkodik a tabellán.
NHL
ALAPSZAKASZ
Winnipeg Jets–Los Angeles Kings 5–1
Chicago Blackhawks–Washington Capitals 1–5
Utah Mammoth–St. Louis Blues 4–2