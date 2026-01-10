Nemzeti Sportrádió

NHL: Scheifele vezérletével tört meg a Jets rossz sorozata, a Capitals és a Mammoth is simán nyert

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 09:24
null
Mark Scheifele kétszer is betalált (Fotó: Getty Images)
Címkék
Washington Capitals Utah Mammoth Nick Schmaltz NHL Mark Scheifele
Három mérkőzést rendeztek az NHL-ben magyar idő szerint szombat hajnalban: a Winnipeg Jets hosszú nyeretlenségi szériát zárt le, s a Washington Capitals és a Utah Mammoth is fölényes győzelmet aratott.

Mark Scheifele két gólt szerzett, amivel kulcsszerepet játszott abban, hogy a Winnipeg Jets 5–1-re legyőzte a vendég Los Angeles Kingset. A kanadai csapat ezzel véget vetett 11 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatának.

Szintén 5–1-es győzelmet aratott a Washington Capitals Chicagóban. Connor McMichael egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a sikerhez, míg John Carlson, Martin Fehérváry és Ryan Leonard egyaránt két asszisztot jegyzett. A Capitals végig kézben tartotta a mérkőzést a Blackhawks ellen.

Salt Lake Cityben hazai diadal született: Nick Schmaltz két gólt ütött és egy gólpasszt adott, a Utah pedig hárommeccsesre növelte győzelmi sorozatát a St. Louis elleni sikerrel. A lendületben lévő csapat tovább kapaszkodik a tabellán.

NHL
ALAPSZAKASZ
Winnipeg Jets–Los Angeles Kings 5–1
Chicago Blackhawks–Washington Capitals 1–5
Utah Mammoth–St. Louis Blues 4–2

 

Washington Capitals Utah Mammoth Nick Schmaltz NHL Mark Scheifele
Legfrissebb hírek

NHL: hat gólt kapott Montrealban a címvédő Florida

Amerikai sportok
Tegnap, 8:44

Elhunyt Glenn Hall, az NHL kapuslegendája

Amerikai sportok
2026.01.08. 08:48

NHL: a Chicago tíz gólt hozó meccsen győzte le a St. Louist

Amerikai sportok
2026.01.08. 07:25

NHL: az Islanders kilenc gólig meg sem állt a Devils ellen

Amerikai sportok
2026.01.07. 07:51

Sourdif és Ovecskin vezérletével tartott „kacsavadászatot” a Capitals, otthon kapott ki a Rangers

Amerikai sportok
2026.01.06. 08:03

NHL: tíz győzelem után kapott ki újra a Colorado

Amerikai sportok
2026.01.05. 07:35

NHL: Auston Matthews történelmet írt, de csapatával így is vereséget szenvedett

Amerikai sportok
2026.01.04. 08:37

NHL: 36 ezer néző előtt nyert a New York Rangers

Amerikai sportok
2026.01.03. 08:29
Ezek is érdekelhetik