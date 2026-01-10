Csodák, csúcsok, csalódások – 2025 az utánpótlásban

KAJAK-KENU

Nincs új a nap alatt – a korábbi évekhez hasonlóan ismét bebizonyította a magyar kajak-kenu-utánpótlás, hogy nincs párja a nemzetközi mezőnyben. Ha csak a világ- és Európa-bajnokságokat számoljuk (és az évad eleji világkupáktól eltekintünk), a felnőttek, az U23-asok és a juniorok között is kiváló produkciókat láthattunk a korosztályos versenyzőinktől, akik a sprint- és a maratonszakágban összesen több mint 100 érmet gyűjtöttek az említett eseményeken. Utánpótlásunk erejét jól mutatja, hogy a legjobb U23-asok a korosztályukban már nem is indultak, helyette a „nagyok” között szerepeltek, a magyar csapat azonban így is utcahosszal nyerte az utánpótlás-vb és Eb éremtáblázatát. Nagyot „robbantott” 2025-ben a fiatalok közül a kenus Csorba Zsófia, aki a felnőttek világ- és Európa-bajnokságán összesen négy érmet szerzett, és mindkét eseményen ünnepelhetett első helyet, így nem csoda, hogy világranglista-vezetőként fordult rá 2026-ra. Hozzá hasonlóan négy medáliáig jutott a szintén kenus Juhász István is.

A kenus Csorba Zsófia a felnőtt-világranglista élén zárta 2025-öt Forrás: MKKSZ

SPORTLÖVÉSZET

Első alkalommal rendeztek 10 méteres Európa-bajnokságot az U16-os és U18-as sportlövők számára – e korosztályok képviselői korábban csak az idősebbek, a juniorok világversenyein bizonyíthattak. Az észt fővárosban, Tallinnban lebonyolított kontinensviadalra a mieink huszonnégy versenyzővel érkeztek, és végül ugyanennyi érmet érdemeltek ki. Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma. A juniorok eszéki 10 méteres Eb-jén légpuskával Toma Réka ezüstöt, légpisztollyal Nagy Ákos Károly bronzot nyert a solo versenyszámban, majd a szkopjei EYOF-on – amelyen debütált a sportág – a légpuskás Márta Ákos egyéniben aranynak, Ferik Csillával vegyes csapatban ezüstnek örülhetett. Budapest volt a házigazdája az ifjúsági csapat Eb döntőjének, amelyben légpisztolyosaink harmadikként zártak, aztán a franciaországi Chateauroux városában rendezett 25 és 50 méteres junior Eb-n öt érmet érdemeltek ki a magyarok, valamennyit a pisztolyosok. Egyéniben a 25 méteres standard versenyszámban Nagy Ákos Károly és Domsits Olívia nyert ezüstöt.

ATLÉTIKA

Az U18-asok fő viadala az EYOF volt, amelyen Keserű Mirabella diszkoszvetésben aranyérmet szerzett, a gerelyhajító Menyhárt Olivér, a rúdugró Varga Iván és a 200 méteren érdekelt sprinter, Pandur Huba pedig ezüsttel térhetett haza Szkopjéból. A bergeni U23-as Európa-bajnokságon az egyetlen magyar érem a 100 méteres gátfutásban másodikként célba érő Tóth Anna nevéhez fűződik, a Tamperében rendezett U20-as kontinensviadalon pedig öt ígéretünk állt dobogóra: Szabados Ármin kalapácsvetésben, Bátori Lilianna magasugrásban, Rózsahegyi Bori távolugrásban érdemelt ki aranyérmet, míg Kriszt Sarolta hétpróbában ezüst-, Dobó Zsombor diszkoszvetésben bronzérmes lett. Bátori (193 cm) és Szabados (83,25 m) is a világ legjobb eredményét érte el 2025-ben az U20-as korosztályban.

A magasugró Bátori Lilianna U20-as Európa-bajnokságot nyert tavaly Forrás: MASZ

VÍVÁS

A kadétok és a juniorok a törökországi Antalyában Európa-, a kínai Vuhsziban világbajnokságon jártak, majd az U23-asok szerepeltek kontinensviadalon Tallinnban. A kadét és junior Eb után nem lehettünk elégedetlenek, hiszen a magyar küldöttség tizenegy érmet szerzett az eseményen. Egyéni Európa-bajnok lett a fiatalabbak között a párbajtőröző Kiss Donát és a tőröző Kosztolányi Hunor, a juniormezőnyben a párbajtőröző Pelle Domonkos, míg egyéni bronznak örülhetett az egyaránt kardozó Komjáthy Boglárka és Papp Zsadány – előbbi a „kisebbek”, utóbbi a „nagyobbak” eseményén. Emellett csapatban négy ezüst és két bronz volt a magyar termés. A világbajnokságon már visszafogottabb teljesítményt láthattunk, bár a két érem értékes: párbajtőrben Horváth Lotti a kadétok mezőnyében nyert aranyat, Nagy Blanka pedig a juniorok között ezüstöt. Az U23-as Európa-bajnokságon a junior párbajtőröző, Gachályi Gréta, valamint a tőröző Tóth Gergely szerzett egyéni bronzérmet. Ugyanott a női párbajtőrcsapat a második, a férfi tőregység a harmadik helyen végzett.

ÚSZÁS

Az utánpótláskorúak 2025-ös „vizes” csúcsteljesítményeiben a nyírbátori Antal Dávidé volt a vezérszerep, aki előbb ifjúsági Európa-bajnok lett 200 pillangón, majd a korosztályos világbajnokságon állhatott fel a dobogó második fokára. Rácz Zsombor 200 háton lépett elő korosztályos kontinensbajnokká, míg Jackl Vivien tavalyi legjobb produktuma az a két bronzérem volt, amelyet az ifi Eb-n szerzett. Kertész Boróka a 200 után 100 pillangón is aranyérmet „úszott össze” Szkopjében, az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon, amelyen Nagy-Benedek Izabella 100, Puzsa Petra 200 méter mellen diadalmaskodott, Sárkány Zétény 400 gyorson első, 1500-on harmadik lett, míg a szintén duplázó Bartalos Anna 400 és 800 gyorson érdemelt ki bronzmedált. Bartalos ráadásul a medencén kívül, a nyílt vizesek között is tündökölt: utóbbiak ifi Eb-jén három érmet – aranyat, ezüstöt és bronzot – is nyert. A vízi maratonistáknál Nagy Napsugár egyéni alakítása érdemel külön említést: 7,5 kilométeren Európa-bajnok lett.

Antal Dávid 2025-ben 200 pillangón Eb-aranyérmes és vb-második lett az ifjúságiak mezőnyében Forrás: MUSZ

RÖPLABDA

Eseménydús éven túl a röplabda-utánpótlás teremben és homokon egyaránt. A legnagyobb sikereket 2025-ben a strandröplabdázók szállították a korosztályos világversenyeken. Előbb az augusztusban Madridban rendezett U20-as Európa-bajnokságon a Tari Bence, Veress Ákos bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett, és produkált ezzel korábban nem látott hazai sikert, ugyanis a korosztály Eb-történetében először született magyar érem. Majd októberben a mexikói Pueblában jött az U21-es világbajnokság, amelyen nagy meglepetésre Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara duója a selejtezőből indulva egészen az elődöntőig menetelt, és a negyedik helyet szerezte meg. Bár lemaradtak a dobogóról, ennek ellenére is sportágtörténeti az elért előkelő helyezésük: minden idők legjobb magyar vb-szereplését mutatták be. Mindeközben a teremszakágban is akadtak jó eredmények: a Horváth András irányította U18-as leányválogatott a negyedik helyen zárt a szkopjei EYOF-on. Az U16-os lányok és a korosztály Eb-történetében először az U16-os fiúk is kijutottak az Eb-re. A Kőnig Gábor vezette lányok a 10., míg a Gyurkó Sándor edzette fiúk a 15. helyet szerezték meg.

JÉGKORONG

Nagyszerűen alakult a tavalyi év korosztályos jégkorongozóinknak. A Bedő Botond vezette U18-as leányválogatott kezdte a jó sorozatot, miután januárban veretlenül nyerte meg a budapesti divízió I/A-csoportos világbajnokságot. Ezzel a magyar csapat feljutott az élvonalba, 2026-ban a világ nyolc legjobb együttese között szerepelhet, és az elit-vb most szombaton Kanadában meg is kezdődik a lányoknak. A Svasznek Bence irányította U18-as fiúk tavasszal szintén hazai divízió I/A-csoportos vb-n küzdhettek. Válogatottunknak a fehérvári MET Arénában rögös út vezetett addig, hogy elérje a célját, és kiharcolja a bennmaradást, de négy vereség után az utolsó eséllyel élni tudtak a fiúk, a zárónapon legyőzték az osztrákokat, így megőrizték a tagságukat a másodvonalban, vagyis a legjobb 16-ban. Az U20-as válogatott felé deklarált elvárás volt, hogy kivívja a feljutást a decemberi, milánói I/B-világbajnokságon, és az egy évvel korábbi kiesés után rögtön visszakerüljön a harmadosztályból a másodikba. Tokaji Viktor tanítványai abszolválták is a feladatot, a négy győzelem mellett csupán egyetlen vereség rondított bele a képbe, de az első helyet, vagyis az aranyérem megszerzését az sem veszélyeztette.

CSELGÁNCS

A hatból négy utánpótlás-világversenyen nyertek érmet a hazai dzsúdósok, összesen kilenc medált begyűjtve. A szkopjei ifjúsági Eb-n a legnagyobb sikert a nehézsúlyúak között szereplő Csermák Dániel érte el, aki meg sem állt a végső győzelemig: siker nyomán 2022-t követően született újra magyar Eb-elsőség az U18-asok között. Szintén érmet akasztottak Fedora Ferenc (60 kg) nyakába, ő bronzzal térhetett haza a kontinensviadalról. Az EYOF-on aztán mindkét említett fiatal lekopírozta Európa-bajnoki teljesítményét: Csermák megint arany-, Fedora újra bronzérmes lett. Ugyanakkor ezúttal a lányok is hozzátették a magukét Kiss Viktória (48 kg) és Takács Nóra (40 kg) révén, mindketten harmadikként zártak. A juniorkorosztály pozsonyi Eb-jén Szabó Réka (52 kg) szerzett kellemes meglepetést azzal, hogy elsőéves juniorként megkaparintotta a bronzot. A moldovai U23-as Európa-bajnokságon ismét volt mit ünnepelni: a még juniorkorú Szeleczki Szabina – pályafutása legnagyobb sikerét elérve – megnyerte az idősebbek Eb-jét a 48 kilósok mezőnyében. Ugyanott Kriza Anna a dobogó harmadik fokára állhatott fel a 63 kilósok kategóriájában.

KÉZILABDA

A sportágban az utóbbi években – elsősorban a leányszakágnak köszönhetően – számos sikert ünnepelhettünk az utánpótlás-világversenyeken, 2025-ben azonban érem nélkül maradtak a fiatalok. Az utánpótláskortól a lengyelországi világbajnoksággal búcsúzó U21-es férfiválogatott tagjai Sótonyi László irányításával a 14. helyet szerezték meg, az U19-esek Gulyás István vezetésével Egyiptomban szerepeltek vb-n, és a hetedik helyen zártak. A leányszakágban az U19-esek és az U17-esek is Montenegróban játszottak Európa-bajnokságon, mindkét csapatunk a hetedik helyet szerezte meg; előbbinek Bohus Beáta, utóbbinak Kun Attila a szövetségi edzője. Az EYOF-on a fiatalok belekóstolhattak az olimpiai hangulatba: a serdülő fiúk Szabó Levente vezetésével a negyedik, az ifi lányok Márián Blanka irányításával a hatodik helyen végeztek. A strandszakágban az U17-es vb-n a fiúk és a lányok is negyedikek lettek, az Eb-n előbbiek szintén a negyedik, utóbbiak pedig az ötödik pozíciót érték el. Az eredmények összegzésekor muszáj megemlíteni, hogy a Veszprém Handball Academy U18-as csapata az EHF Youth Club Trophyn a második helyen végzett.

(Kiemelt képünkön: a párbajtőröző Horváth Lotti a kadétok között jutott világbajnoki címig Forrás: Bizzi Team)