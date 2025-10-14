Joao Janeiro szakmai tanácsa: Több játékot az ellenfél térfelén!

– Hogyan értékeli Portugália teljesítményét az Írország elleni – mondhatjuk – kiszenvedett győzelem után?

– Nem sokban tért el a többi selejtező meccsen mutatottól – jelentette ki a korábban több magyar klubnál is vezetőedzőként dolgozó portugál Joao Janeiro. – Halovány játékot láttunk, ötlettelent, ami teljes mértékben a játékosok egyéni akaratára és döntéseire épült. Pontosan tudjuk, hogy Portugália ellen a legtöbb csapat – legalábbis ebben a selejtezőcsoportban – mélyen védekezik, rengeteg emberrel zárva a területeket, gyakran két szorosan egymás mögött elhelyezkedő sorral: ötvédős és négy középpályásból álló blokkal. Emellett a portugál futballistákban nem volt meg a kellő tűz. Unalmas mérkőzés volt, amit végül Isten és Diogo Jota áldása mentett meg. Elég csak a gól szimbolikájára gondolni: Rúben Neves, Jota legjobb barátja fejjel talált be a tizenhatoson belül, miközben Jota mezét, a huszonegyest viselte. Ez volt az egyetlen értékelhető mozzanat.

– Milyen taktikai elemek működtek jól Portugália játékában, illetve miben kell még javulnia a Magyarország elleni mérkőzésen?

– Portugália taktikai téren nem mutat nagy változatosságot a játék alapelveiben vagy a játékrendszerében. Egyszerűen nincs is játékrendszere. Emiatt időnként még az ellenfélnek is nehéz megfejtenie, mi a válogatott elképzelése. A nemzeti csapat eddigi produkcióját bajos elemezni és feltérképezni, főleg a támadásokat, mert hiányoznak a kollektív minták. A játék főként az egy az egy elleni párharcokra épül – beadásokkal, a szélső védők folyamatos felfutásaival – vagy éppen a középpályások villanásaira.

– Mi lehet a magyar válogatott erőssége?

– A csapatjátéka sokat javult. Az is pozitívum, hogy végre rendszert váltott, legalábbis az utóbbi meccseken modernebb dinamikára állt át az együttes, többen érkeznek a befejező területre és a védekezésben jobb az egyensúly a biztosítások terén. Úgy gondolom, hogy kicsit több bátorsággal és ambícióval a magyar válogatott más eredményt is elérhetett volna hazai pályán Portugália ellen. A középpálya erős, stabil. Olyan játékosok alkotják, akik egyre inkább kulcsemberekké válnak, márkás európai klubokban játszanak, jó munkát végeznek. A csapat összeszedettebb lett. Ami leginkább szemet szúr – nemcsak nekem, hanem azoknak a játékosmegfigyelőknek is, akikkel beszélgetek –, hogy valóban vannak feltörekvő labdarúgók, még fiatalok, és ez sokat segít a jövő válogatottjának kialakításában.

– Korábbi magyarországi edzői tapasztalatai alapján milyen fejlődést lát a magyar labdarúgásban az elmúlt években?

– Szerintem mostanra a magyar csapatoknak már rendszeresen ott kellene lenniük az európai kupasorozatok alapszakaszában. Őszintén szólva nehezen értem, hogy miért nincs így. A Ferencváros kevés híján bejutott a Bajnokok Ligájába és az Európa-ligában sem szerepel rosszul – kulcsfontosságú pontokat szerez az ország UEFA-együtthatójához. Úgy érzem, sokan nem értik, milyen jelentősége van a pontszerzésnek a nemzetközi kupában. Amíg nem látják át, ez mennyi pénzt, láthatóságot és egyéb előnyt hoz az egész országnak, nem lesz előrelépés. A kluboknak össze kell fogniuk ebben a kérdésben. Mindenki profitálna belőle – még azok is, amelyek nem indulnak az UEFA-tornákon, hiszen a szolidaritási rendszer alapján ők is részesülnek támogatásban. Éppen ezért érthetetlen nekem, miért nincs magyar csapat a Konferencialigában, és természetesen ezt nem bántó szándékkal mondom – bárhol is dolgozom, mindig kiállok a magyar futball mellett. Folyton dicsérem, különösen a körülményeket, az edzőközpontokat, amelyeket a klubok biztosítanak a futballistáknak az önök országában. Nem sok bajnokság van Európában, amelyben olyan háttérrel lehet dolgozni, mint Magyarországon. A feltételek fantasztikusak, és pontosan ezért bosszant, hogy a csapatok képtelenek szintet lépni a nemzetközi porondon és rendszeresen szerepelni legalább az alapszakaszban.

– Visszatérve a válogatotthoz: van olyan magyar játékos, akire Portugáliának különösen oda kell figyelnie?

– Egy? Több is! Sok tehetség van a magyar válogatottban. Ha most Portugáliában dolgoznék, biztosan megpróbálnék magyarokat igazolni a ligába. Technikai, taktikai és erőnléti téren is magas szintű a magyar futball, de a mentalitás dönti el, hogy valakiből topjátékos lesz-e vagy sem. Nyaktól lefelé mindenki egyforma, a különbség nyaktól felfelé jelentkezik. Akadnak olyan magyar labdarúgók, akik simán játszhatnának akár a legjobb portugál csapatokban is.

– Valóban? Mondana neveket is?

– Ötvös Bence, Tóth Alex, Callum Styles, Gruber Zsombor, és még sorolhatnám. Akár két kezdőt is össze tudnék állítani olyan magyarokból, akik megállnák a helyüket Portugáliában, nem is beszélve a tapasztaltabbakról, mint például Varga Barnabás, valamint azokról, akik már most is a legmagasabb szinten játszanak, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Willi Orbán vagy Kerkez Milos.

– Milyen érzésekkel várja a Portugália–Magyarország mérkőzést, tekintve, hogy korábban magyar együtteseket irányított?

– Dolgoztam Magyarországon, és ott is sikeres voltam, ahogy Portugáliában is. Ez most keserédes érzés, nehéz megfogalmazni, mert úgy gondolom – és nem látok más lehetőséget –, hogy Magyarországnak ott kell lennie a világbajnokságon. A magyar válogatott kerete kifejezetten izgalmas, semmiben sem marad el más nemzeti csapatokétól. Természetesen Portugália a favorit, főleg az egyéni képességek miatt, de csapatszinten Marco Rossi már bizonyította, képes összerakni a mozaikdarabokat és igazi harcos együttes építeni. Azok közé tartozom, akik szerint ez a meccs korántsem egyesélyes. Portugál vagyok, de rögtön utána magyarnak érzem magam, és mindig szurkolok az önök válogatottjának – ezért furcsa ez a helyzet nekem.

– Milyen tanácsot adna a magyar válogatottnak, ha a szakmai stáb tagja lenne?

– Több játékot az ellenfél térfelén! A magyaroknak jó védőik vannak, és többen is elég gyorsak ahhoz, hogy szükség esetén visszazárjanak, szóval nincs ok az aggodalomra. Szállják meg letámadási zónákat, az egy az egy elleni párharcokba mindent bele kell adniuk, mert akár a meccset is eldönthetik, az elveszített labdát muszáj villámgyorsan visszaszerezniük, s ami a legfontosabb: több bátorság! Anélkül nem lehet előrejutni, a szerencséért is keményen meg kell dolgozni. Persze semmi esetre sem akarok beleszólni abba, amit nem ismerek – a magyar válogatott belső működésébe –, és még kevésbé Rossi mester munkájába.

– Személyesen mit jelent önnek ez a mérkőzés szakmai és érzelmi szempontból?

– Igazán különleges nap lesz. Az a két nemzet találkozik, amelyet a legjobban szeretek, pedig több mint nyolcvan országot jártam már be. De van valami, ami mindennél fontosabb: együtt ünnepelhetem a lányom születésnapját a családommal, márpedig ez ritka lehetőség az én szakmámban. Ez a legszebb ajándék, amit kaphatok és adhatok. A meccsről pedig csak annyit: azt kívánom, Magyarország is ott legyen a világbajnokságon Portugália mellett!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–Magyarország 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

Magyarország–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

Magyarország–Örményország 2–0

Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–Magyarország (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–Magyarország

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: Magyarország–Írország

15.00: Portugália–Örményország