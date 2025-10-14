Gálfi Oszakában, Bondár Csinanban jutott be a második körbe

Gálfi Dalma egy nap alatt két selejtezőt is megnyert, így feljutott a főtáblára, ahol a világranglistán nála 30 hellyel előrébb álló Alycia Parks volt az ellenfele.

A két teniszező először találkozott egymással. Az első szettben az amerikai nem élt a bréklabdáival, Gálfi ellenben 1:1-nél fogadóként nyert játékot, így játszmaelőnybe került.

A második felvonásban a magyar játékos egyből lebrékelte riválisát, és miután Parks nem tudott visszabrékelni, Gálfi jutott be a második körbe, ahol a korábbi US Open-döntős kanadai Leylah Fernandez vár rá.

Bondár Anna második kiemeltként magabiztos győzelmet aratott, csak két játékot veszített Darija Asztahova ellen Csinanban. A magyar teniszező kínai vagy ukrán ellenféllel találkozik a következő körben.

TENISZ, WTA-TORNA, OSZAKA

Egyes, 1. forduló

Gálfi (magyar)–Parks (amerikai) 6:4, 6:4

TENISZ, WTA-TORNA, CSINAN

Egyes, 1. forduló

Bondár (magyar, 2.)–Asztahova (orosz) 6:2, 6:0

TENISZ, WTA-CHALLENGER, RIO DE JANEIRO

Páros, 1. forduló

Udvardy P., Waltert (magyar, svájci, 2.)–Grabher, Kraus (osztrákok) 4:6, 6:0, 11–9