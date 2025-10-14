NHL: győztes gól 45 másodperccel a vége előtt, a Detroit ismét legyőzte a Torontót

Három napon belül másodszor győzött a Detroit a Toronto Maple Leafs ellen. A Red Wings győzelme simább is lehetett volna, ám a harmadik harmadban leadta a kétgólos előnyét. Végül 45 másodperccel a rendes játékidő vége előtt Mason Appleton megszerezte a győztes gólt.

Harmadik győzelmét ünnepelhette a Colorado, amely a Buffalo otthonában nyert, Nathan MacKinnon duplázott. A Sabres ellenben gyengén kezdte az idényt, hiszen sorozatban harmadszor kapott ki.

A Boston Bruins először kapott ki az idényben, miután hazai pályán nem bírt a Tampával. A Minnesota háromgólos előnyt adott le a Los Angeles Kings ellen, végül szétlövés után mégis nyerni tudott. A Philadelphia először nyert ősszel, ezzel elvéve a címvédő Florida veretlenségét, és visszavágva a néhány nappal ezelőtti 2–1-es vereségért.

A Flyers mellett a Chicago nyert még hazai pályán a rendes játékidőben, hét mérkőzésen a vendégek győztek.

NHL, ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Colorado Avalanche 1–3

Boston Bruins–Tampa Bay Lightning 3–4

Ottawa Senators–Nashville Predators 1–4

New York Islanders–Winnipeg Jets 2–5

Toronto Maple Leafs–Detroit Red Wings 2–3

Philadelphia Flyers–Florida Panthers 5–2

Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils 2–3

Vancouver Canucks–St. Louis Blues 2–5

Minnesota Wild–Los Angeles Kings 4–3 – szétlövéssel

Chicago Blackhawks–Utah Mammoth 3–1