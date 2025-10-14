Hosszabb kihagyás után Pécsen bizonyíthat a Szentlőrincet nyáron elhagyó csatár

A támadó a sportág alapjaival Ráckevén ismerkedett meg, majd a Dunaújváros utánpótlásában pallérozódott, ahol mindössze 16 évesen mutatkozott be a klub harmadosztályú felnőtt csapatában. Teljesítményére hamar felfigyelt az FTC, ahonnan később az NB II-es Soroksárhoz vezetett az útja. Novák Zsombor később ismét Dunaújvárosban futballozott, majd 2023 februárjától a másodosztályú Szentlőrinc együttesében játszott, amellyel NB III-as bajnokságot nyert, de idén nyáron távozott a klubtól. Karrierje során eddig 36 NB II-es mérkőzésen 3 találatot, illetve 131 NB III-as találkozón 48 gólt szerzett.

„Nyáron több NB-s csapattól volt megkeresésem, de sajnos egy kezdődő porckorongsérülés miatt végül nem tudtam aláírni sehová – ecsetelte Novák a klubhonlapon. – Hosszú ideig fájdalmakkal edzettem, míg végül inkább úgy döntöttem, megállok, és a gyógyulásra koncentrálok. Két hónap gyógytornán és rehabilitáción vagyok túl, mostanra már jól érzem magam, és fokozatosan visszanyerem a formámat. A PMFC-vel már nyáron is beszéltem és nagyon jólesett, hogy ősszel újra megkerestek a klubtól, így örömmel mondtam igent a felkérésre. Az elmúlt hetekben egyénileg dolgoztam, így fizikailag nem estem ki teljesen, és szerencsére a szakmai stáb is meglepődött, hogy nincs nagy lemaradásom. Még egy-két hétre szükségem lesz, hogy teljesen bevethető legyek, de már most érzem, hogy jó úton haladok.”

Novák az előző idényben az egyik legszebb gólt szerezte a másodosztályban, a Csákvár ellen ollózva talált a kapuba.

A Pécsi MFC az NB III Délnyugati csoportjában 11 forduló után 21 ponttal a hatodik helyen áll.