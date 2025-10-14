Vb-selejtező: nem fizetett gyerektartást egy játékos, a rendőrség az öltözőben jelent meg
A CRHoy beszámolója szerint a hatóságok egy bírósági végzés alapján érkeztek, miután egy nő gyermektartásdíj-elmaradás miatt tett feljelentést az érintett futballista ellen.
Marlon Cubillo rendőrségi igazgató elmondta, hogy a tartozást a helyszínen rendezték, így a játékost nem vették őrizetbe. Az ügyben jelentés készült, amelyet továbbítottak az illetékes bíróságnak. A futballista nevét nem hozták nyilvánosságra, annyi viszont biztos, hogy a játékjogától nem fosztották meg.
A Nicaraguai Labdarúgó-szövetség közleményében élesen bírálta az eljárást:
Több mint 48 órája tartózkodunk Costa Ricában. Miért most, a mérkőzés előtt kell az öltözőben megjelenni? Panaszt fogunk tenni a FIFA-nál és a CONCACAF-nál, ez botrányos.
Nicaragua mindössze egy pontot szerzett az első négy fordulóban, Costa Rica ellen sem sikerült javítani magyar idő szerint kedd hajnalban. A csoport élén Honduras áll.
A CONCACAF-zónában (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség) három négyes csoport dönt a világbajnoki kijutásról: a győztesek automatikusan részvételt nyernek, a két legjobb második pótselejtezőt játszhat.
VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
C-CSOPORT
4. FORDULÓ
Costa Rica–Nicaragua 4–1
Honduras–Haiti 3–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Honduras
4
2
2
–
5–0
5
8
|2. Costa Rica
4
1
3
–
8–5
3
6
|3. Haiti
4
1
2
1
6–6
0
5
|4. Nicaragua
4
–
1
3
2–10
-8
1