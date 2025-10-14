Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: nem fizetett gyerektartást egy játékos, a rendőrség az öltözőben jelent meg

2025.10.14. 07:58
Nem forgott veszélyben a Costa Rica-i válogatott három pontja (Fotó: Imago)
vb-selejtező Nicaragua CONCACAF
Különös incidens zavarta meg a nicaraguai labdarúgó-válogatott felkészülését a Costa Rica elleni világbajnoki selejtező előtt: a helyi rendőrség megjelent a San José-i Nemzeti Stadionban, hogy őrizetbe vegyen egy játékost.

A CRHoy beszámolója szerint a hatóságok egy bírósági végzés alapján érkeztek, miután egy nő gyermektartásdíj-elmaradás miatt tett feljelentést az érintett futballista ellen.

Marlon Cubillo rendőrségi igazgató elmondta, hogy a tartozást a helyszínen rendezték, így a játékost nem vették őrizetbe. Az ügyben jelentés készült, amelyet továbbítottak az illetékes bíróságnak. A futballista nevét nem hozták nyilvánosságra, annyi viszont biztos, hogy a játékjogától nem fosztották meg.

A Nicaraguai Labdarúgó-szövetség közleményében élesen bírálta az eljárást:

Több mint 48 órája tartózkodunk Costa Ricában. Miért most, a mérkőzés előtt kell az öltözőben megjelenni? Panaszt fogunk tenni a FIFA-nál és a CONCACAF-nál, ez botrányos.

Nicaragua mindössze egy pontot szerzett az első négy fordulóban, Costa Rica ellen sem sikerült javítani magyar idő szerint kedd hajnalban. A csoport élén Honduras áll.

A CONCACAF-zónában (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség) három négyes csoport dönt a világbajnoki kijutásról: a győztesek automatikusan részvételt nyernek, a két legjobb második pótselejtezőt játszhat.

VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
C-CSOPORT
4. FORDULÓ
Costa Rica–Nicaragua 4–1
Honduras–Haiti 3–0

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Honduras

4

2

2

5–0

5

8

2. Costa Rica

4

1

3

8–5

3

6

3. Haiti

4

1

2

1

6–6

0

5

4. Nicaragua

4

1

3

  2–10

-8

1

 

 

