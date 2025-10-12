Bejelentette visszavonulását a portugálok Európa-bajnoka

Adrien Silva legutóbb az Egyesült Arab Emírségekben, a United FC-nél játszott, ahol a nyárig volt szerződése. Pályafutása legnagyobb részét hazájában, a Sportingnál töltötte, ahol 240 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott. A lisszaboni együttessel három Portugál Kupát és két Szuperkupát nyert.

A Sportingnál eltöltött évek után kölcsönben megfordult az izraeli Maccabi Haifánál és a portugál Académica Coimbránál is, majd 2017-ben 20,5 millió euróért a Leicester Cityhez igazolt. Később szerepelt a Monaco, illetve a Sampdoria csapatában is.