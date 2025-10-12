Nemzeti Sportrádió

Bejelentette visszavonulását a portugálok Európa-bajnoka

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 10:53
null
Adrien Silva a 2016-os Eb döntőjében is pályára lépett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Adrien Silva visszavonulás
Adrien Silva, a 2016-os Európa-bajnok portugál válogatott tagja bejelentette, hogy 36 évesen visszavonul a profi labdarúgástól. A középpályás Instagram-oldalán portugál nyelven búcsúzott a sportágtól – rövid, de beszédes üzenetében mindössze annyit írt: „Köszönöm, futball!”

Adrien Silva legutóbb az Egyesült Arab Emírségekben, a United FC-nél játszott, ahol a nyárig volt szerződése. Pályafutása legnagyobb részét hazájában, a Sportingnál töltötte, ahol 240 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott. A lisszaboni együttessel három Portugál Kupát és két Szuperkupát nyert.

A Sportingnál eltöltött évek után kölcsönben megfordult az izraeli Maccabi Haifánál és a portugál Académica Coimbránál is, majd 2017-ben 20,5 millió euróért a Leicester Cityhez igazolt. Később szerepelt a Monaco, illetve a Sampdoria csapatában is.

Foci vb 2026
14 órája

Cristiano Ronaldo tizenegyest hibázott, Portugália nehezen győzte le az íreket

A győztes gólt Rúben Neves fejelte a ráadásban.

A karrierje utolsó szakaszában a Rio Avénál futballozott, amely jelenleg Nikitscher Tamást is foglalkoztatja. A portugál válogatottban 26 alkalommal lépett pályára, legutóbb a 2018-as világbajnokságon.

 

Portugália Adrien Silva visszavonulás
Legfrissebb hírek

A portugál szövetségi kapitány csak a korai gólt hiányolta

Foci vb 2026
2 órája

Szerb játékvezetők a magyar válogatott portugáliai selejtezőjén

Magyar válogatott
2 órája

Cristiano Ronaldo tizenegyest hibázott, Portugália nehezen győzte le az íreket

Foci vb 2026
14 órája

A portugálok a napokban kivívhatják a vb-részvételt, de Cristiano Ronaldo és a Benfica még a meccsnél is fontosabb

Foci vb 2026
Tegnap, 9:30

Dupla Tízes: megverjük az örményeket Varga és Sallai nélkül? Összejöhet a csodapont Portugáliában?

Magyar válogatott
2025.10.09. 17:43

Jordi Alba is bejelentette a visszavonulását

Minden más foci
2025.10.07. 18:25

„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt” – Szilágyi Réka a visszavonulásáról

Atlétika
2025.10.03. 17:48

Bekerült a Milan sztárja, megvan a portugálok kerete az írek és a mieink ellen

Foci vb 2026
2025.10.03. 13:50
Ezek is érdekelhetik