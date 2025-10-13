Sergio Mullor jóslata: A legjobb csapatokkal is felvesszük a versenyt!

Drámai körülmények között szeptemberben, pótselejtezőn, tíz év után jutott ki ismét az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott. A végletekig kiélezett párharcban 4–4-es összesítésnél, másfél perccel a lefújás előtt született a románok ellen a győztes gól. Sergio Mullor szövetségi kapitány szerint óriási lelkierőről tett tanúbizonyságot a csapat a mindent eldöntő mérkőzésen.

„Nagyszerű munkát végeztek a játékosok a románok elleni rendkívül nehéz meccsen, s a visszavágón a játékmegszakítás sem zökkentett ki minket – mondta lapunknak a 43 esztendős spanyol szakvezető. – Végig az volt az érzésünk, mi vagyunk a jobb csapat, uraltuk a találkozót, helyzeteink is voltak bőven, végül megérdemelten nyertünk.”

A futsal Európa-bajnokságot 2026. január 21. és február 7. között Lettországban (Riga), Litvániában (Kaunas) és Szlovéniában (Ljubljana) rendezik tizenhat csapat részvételével – Magyarország biztosan Szlovéniában, a C- vagy a D-csoportban játszik. A csoportkör beosztását 2025. október 24-én készítik el.

„Szeretném, ha a játékosok kiélveznék a következő időszakot – folytatta a szövetségi edző. – Nem mindennapi eredményt értünk el, hiszen legutóbb tíz éve szerepelt Eb-n a válogatott, a mostani kijutás tehát nagy siker a magyar futsalnak. Habár a tizenhat csapatos tornán a tizennegyedik helyre rangsorolták Magyarországot, a korábbi felkészülési meccseken bizonyítottuk, nincs nagy különbség köztünk és Európa legjobbjai között. A sorsolás után okosabbak leszünk, de merjünk nagyot álmodni!”

A válogatott Costa Ricába utazik, pénteken és vasárnap is edzőmeccset játszik a házigazdákkal. Ezt a túrát már egy évvel ezelőtt lekötötték, tehát akkor is megvalósult volna, ha a válogatott nem jut ki a kontinenstornára, így viszont biztosan önfeledt, jó hangulatban telik majd az idő – a felkészülésről már az mlsz.hu oldalnak is beszélt a szövetségi edző.

„Szerencsére most már elmondhatjuk, hogy elkezdhetjük a felkészülést a januári Európa-bajnokságra, a mostani az első összetartásunk, amelyen már az Eb-szereplést szem előtt tartva dolgozhat a csapat. Szeretnénk hatékonyan kihasználni a január végén kezdődő tornáig hátralévő időt, és minden pillanatot megragadni a felkészülésre. Lehetőségünk nyílik arra, hogy megmérkőzzünk Costa Ricával, azaz olyan válogatottal, amely az elmúlt években rengeteget fejlődött. Ezt bizonyítják a szeptemberi eredményei is, amikor két szoros vereséget szenvedett a világ tíz legjobb csapata közé tartozó Franciaországtól és Paraguaytól. Jól ismerem a Costa Rica-i futsalt, és tudom, az ország válogatottjának kiváló egyéni képességű játékosai vannak, ezért mindkét mérkőzésen a legjobb tudásunkat kell nyújtanunk, hogy jó eredményeket érjünk el. Ami a játékosokat illeti, nincs okunk változtatni a legutóbbi edzőtáborok keretéhez képest, sajnos Kajtár Mátyásra és Pál Patrikra nem számíthatunk, ezért az Aramisban jó formát mutató Lux Gabor visszatér a keretbe, a fiatal Győri Balázs pedig ismét lehetőséget kap, hogy bizonyítsa, a jövő egyik erőssége lehet a válogatottban.”