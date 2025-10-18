A magyar futsalválogatott Costa Ricában nyert

A magyar futsalválogatott az Európa-bajnokságra készül, de jelenleg Costa Ricában túrázik, ahol magyar idő szerint szombaton hajnalban a házigazdával játszott felkészülési mérkőzést.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) beszámolója szerint a magas páratartalom és a beázó tető is zavarhatta a csapatokat, többször is törölni kellett a pályát.

Az első félidőben nem született gól, a hazaiak a Szabó Lajos szabálytalanságáért megítélt büntetőt a kapufára lőtték. A második játékrészben Alasztics Marcell kidobása után Suscsák Máté szerzett vezetést. A 29. percben egyenlített Costa Rica, de hat perccel később egy oldalberúgás után Fekete Márk újra a mieinket juttatta előnyhöz. A közép-amerikaiak a végén még egy büntetőt elhibáztak, így a mieink örülhettek a győzelemnek.

„Ezen meccsen egy pillanatig sem tudtuk kontrollálni a játékot, amiben a külső körülmények is jelentősen közrejátszottak – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány. – A játék képe alapján talán nem érdemeltünk győzelmet, de a védekezésünkkel elégedett voltam, úgy gondolom, azzal sikerült nyernünk, hogy több tapasztalatunk volt az ilyen jellegű mérkőzésekben, mint az ellenfélnek, emellett a védőjátékot tekintve néhányan remek egyéni teljesítményt nyújtottak. A második mérkőzésre jobban fel kell készülnünk az ellenfél agresszív játékstílusára.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Costa Rica–Magyarország 1–2 (0–0)

Magyarország: Alasztics Marcell – Nagy Imre, Lux Bence Gábor, Rábl János, Büki Baltazár. Cserék: Faragó Ádám, Bencsik Roland, Fekete Márk, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán, Vatamaniuc-Bartha Dávid

A magyar gólszerzők: Suscsák, Fekete M.