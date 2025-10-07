A Ferencváros játékosa nem játszhat a magyar válogatott ellen

Kedd reggel adta hírül az örmény szövetség, hogy a Ferencváros kölcsönjátékosaként az orosz élvonalbeli Akron Toljattiban szereplő Edgar Szevikjan sérülés miatt nem játszhat szombaton a Magyarország elleni vb-selejtezőn és jövő héten Írországban sem léphet pályára, ki is került az örmény keretből. Új játékost egyelőre nem hívtak meg a helyére, és könnyen lehet, hogy nem is fognak, mert pótlólag már meghívót kapott az Alaskert szélső védője, Arszen Szadojan, igaz, őt alapvetően Nair Tiknizjan vízumproblémái – és emiatt bizonytalan írországi szereplése – miatt hívta meg az örmények szövetségi kapitánya, Jegise Melikjan.
Szevikjan 18-szoros örmény válogatott, a vb-selejtezőket megelőző négy meccsen kezdő is volt, de a nyáron kinevezett Melikjannál a portugálok elleni szeptemberi mérkőzésen már csere volt, fél órára állt be, az írek elleni győztes találkozót pedig a kispadról nézte végig.
Érdekesség, hogy a portugálok és az örmények ellen készülő ír keretből is kiesett sérülés miatt egy ferencvárosi játékos, Callum O'Dowda, míg a magyar válogatottból a Fradi kapusa, Dibusz Dénes hiányzik majd sérülés miatt az előzetesen kihirdetett keretből.
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhaniszjan (Ararat-Armenia), Szergej Muradjan (Noa), Sztyopa Mkrtcsjan (NK Osijek – Horvátország), Erik Pilojan (Urartu), Edgar Grigorjan (Ararat-Armenia), Giorgi Harutjunjan (Puskás Akadémia FC – Magyarország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Erik Szimonjan (Urartu), David Davidjan (Rotor Volgograd – Oroszország), Arszen Szadojan (Alaskert)
Középpályások: Narek Agaszarjan (Urartu), Eduard Szpertszjan (FK Krasznodar – Oroszország), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany – Oroszország), Karen Nalbandjan (Alaskert), Karen Muradjan (Ararat-Armenia)
Támadók: Lukasz Zelarajan (Atlético Belgrano – Argentína), Grant-Leon Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Tigran Barszegjan (Slovan Bratislava – Szlovákia), Artur Miranjan (Bnei Szahnin – Izrael), Zsirajr Sagojan (Ararat-Armenia), Vahan Bicsahcsjan (Legia Warszawa – Lengyelország), Artur Szerobjan (Ararat-Armenia)
A MAGYAR KERET
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország