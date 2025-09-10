Varga duplája is kevés volt, Portugália győzött; Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A portugálok elleni vb-selejtező első félidejében csodálatos támadás végén Varga Barnabás fejesével még vezettünk, a vendégek azonban a szünet előtt, majd a második játékrészben is betaláltak, s ugyan Varga szép fejessel visszahozta a reményt, a portugálok egy nagy hibát kihasználva elvitték a három pontot a Puskás Arénából. Részletes beszámoló, vélemények a szerdai Nemzeti Sportban

Még hónapok kellenek Tóth Balázs visszatéréséhez. A felkészülés alatt szenvedett elülső keresztszalag-szakadást Tóth Balázs, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, aki szeretne minél hamarabb újra védeni, és hisz benne, hogy csapata elindul felfelé a táblázaton. A futballistával Zombori András beszélgetett

Nem elvárás, de reális cél a négyes döntő. Mindkét magyar csapatnak, a Veszprémnek és a Szegednek is van esélye arra, hogy bejusson a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, de azt is látni kell, hogy míg együtteseink nem feltétlenül erősödtek a nyáron, az élmezőny tovább sűrűsödött, és egyre kevesebb együttes esetében jelentene meglepetést, ha ott lenne a kölni végjátékban. Vincze Szabolcs írása

Bauer Gyula: Emlékezetes világbajnokságot tudhatunk magunk mögött. A mieink hatalmas fölénnyel végeztek az éremtáblázat élén a Győrben rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon. A szakág vezetőedzője, Bauer Gyula értékelte a történteket. Krasznai Bence háttéranyaga

Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!; Kós Hubert és klubja, a BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott kedden, amelyen az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszóval felelevenítettük a közelmúltat – és persze előre is néztünk. Kovács Erika interjúja

