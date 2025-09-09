Tóth Balázs véd a portugálok ellen – NS-infó

Kedd délelőtt arról számoltunk be, hogy az Írország elleni mérkőzést követően Dibusz Dénes MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére néhány órával a portugálok elleni mérkőzést megelőzően lapunk több különböző forrásból is úgy értesült, hogy a Ferencváros 34 éves kapusa nem lép pályára az esti meccsen.

Az írek elleni mérkőzésen több nagy védést bemutató Dibusz a második félidőben átengedte csapattársainak a kirúgásokat, amit a mai futballban nagyon ritkán látni. Ez is valószínűsítheti, hogy nem volt teljesen rendben a szombati összecsapáson.

Az angol másodosztályú Blackburnben szereplő 28 éves Tóth Balázs eddig egy alkalommal védte a válogatott kapuját: a júniusi, Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen kezdőként 58 perc lehetőséget kapott, majd Szappanos Péter váltotta.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!