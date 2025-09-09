Tóth Balázs véd a portugálok ellen – NS-infó

Kedd délelőtt arról számoltunk be, hogy az Írország elleni mérkőzést követően Dibusz Dénes MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére néhány órával a portugálok elleni mérkőzést megelőzően lapunk több különböző forrásból is úgy értesült, hogy a Ferencváros 34 éves kapusa nem lép pályára az esti meccsen.
Az írek elleni mérkőzésen több nagy védést bemutató Dibusz a második félidőben átengedte csapattársainak a kirúgásokat, amit a mai futballban nagyon ritkán látni. Ez is valószínűsítheti, hogy nem volt teljesen rendben a szombati összecsapáson.
Az angol másodosztályú Blackburnben szereplő 28 éves Tóth Balázs eddig egy alkalommal védte a válogatott kapuját: a júniusi, Azerbajdzsán elleni felkészülési mérkőzésen kezdőként 58 perc lehetőséget kapott, majd Szappanos Péter váltotta.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)