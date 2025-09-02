Sérülés miatt változás az ír keretben, a hollandiai légiós nem játszhat a mieink ellen

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány megerősítette, hogy a holland AZ-ben futballozó Troy Parrott nem játszhat az első két vb-selejtezőn, sőt az sem kizárt, hogy az első diagnózishoz képest súlyosabbnak tűnő térdsérülése miatt az októberi meccseket is ki kell hagynia.

Az ír kapitány a Celtic 22 éves játékosát, a válogatottban eddig még nem játszó Johnny Kennyt hívta be helyettesként.