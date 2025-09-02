Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt változás az ír keretben, a hollandiai légiós nem játszhat a mieink ellen

2025.09.02. 14:23
Troy Parrott sérülése súlyosabb, mint elsőre gondolták (Fotó: Getty Images)
Változás az ír labdarúgó-válogatott keretében: Troy Parrott sérülés miatt nem léphet pályára a mieink elleni szombati, dublini világbajnoki selejtezőn, majd a jövő heti, Örményország elleni meccsen sem.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány megerősítette, hogy a holland AZ-ben futballozó Troy Parrott nem játszhat az első két vb-selejtezőn, sőt az sem kizárt, hogy az első diagnózishoz képest súlyosabbnak tűnő térdsérülése miatt az októberi meccseket is ki kell hagynia.

Az ír kapitány a Celtic 22 éves játékosát, a válogatottban eddig még nem játszó Johnny Kennyt hívta be helyettesként.

Magyar válogatott
13 órája

Schäfer András mindkét szeptemberi meccset kihagyja – hivatalos

A Németországban légióskodó középpályás izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére.

 

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)
Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-csoport     
Szeptember 6., szombat     
20.45: Írország–Magyarország
Szeptember 9., kedd     
20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat     
18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd     
20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök     
18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap     
15.00: Magyarország–Írország

 

