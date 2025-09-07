Eredetileg nem is ez a német játékvezető fújt volna az ír–magyar meccsen?

Harm Osmers nem tartozik az európai kontinens elitjátékvezetői közé, még ha a Bundesligában már vezetett 125 meccset, 2020 óta FIFA-kerettag, és az előző idényben bemutatkozott a Bajnokok Ligája főtábláján is.

Ennek ellenére a nemzetközi játékvezetői fórumokon is meglepetést keltett, hogy az Írország–Magyarország mérkőzést nem egy elitkerettag, vagyis nem azon 30 bíró közül vezette valaki, akit az UEFA általában a legfontosabb meccsekre tartogat, és amúgy van közöttük három német. Osmers egyébként az elit mögötti úgynevezett 1-es kategória tagja.

Az UEFA a világbajnoki selejtezőkre mindig a mérkőzés előtt két nappal hozza nyilvánosságra a játékvezetői csapatokat, pontosabban, a közvélemény ekkor szerez tudomást a küldésről. Ám az európai szövetség természetesen jóval hamarabb elkészíti a játékvezetői beosztásokat, és erről értesíti az országos szövetségeket, így az MLSZ-t is, amely az eredeti értesítés alapján rakta ki saját X-csatornájára, hogy ki lesz a játékvezető.

A német Tobias Stieler fogja vezetni a férfi A-válogatott @IrelandFootball elleni vb-selejtezőjét. Asszisztensei Lasse Koslowski és Eduard Beitinger lesznek, a negyedik játékvezető Harm Osmers, a VAR-szobából pedig Benjamin Brand segíti majd munkájukat. #csakegyutt #IRLHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 4, 2025

Tehát erre a mérkőzésre az UEFA nem Harm Osmerst, hanem a nála sokkal rutinosabb, 2014 óta a nemzetközi porondon vezető Tobias Stielert küldte volna vezetőbírónak, akit Felix Zwayerrel és Daniel Sieberttel együtt az „elitkalapba” sorol az UEFA. Osmers eredetileg negyedik játékvezető lett volna, és a dublini mérkőzésen ebben a minőségben résztvevő Daniel Schlager neve nem is szerepelt az eredeti küldésben.

A partjelzői küldés is ezt jelzi, hogy Osmers amolyan „beugró” volt ezen a mérkőzésen, hiszen Lasse Koslowskival és Eduard Beitingerrel a legritkább esetben kapott eddig közös küldést, előbbivel kétszer, utóbbival egyszer működött együtt Bundesliga-pályafutása során.

Pontos információnk sajnos nincs a cseréről, vélhetően Stieler megbetegedett vagy megsérült, a rutinos játékvezető legutóbb az augusztus 24-i Mainz–Köln bajnokin fújta a sípot. Az viszont biztos, hogy Harm Osmers nagyon nehéz feladatot kapott, amelyet nem sikerült jól megoldania.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–2 (0–2)

Dublin, Aviva Stadion, 50 137 néző. Vezette: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

ÍRORSZÁG: Kelleher – Doherty (Ogbene, 66.), D. O'Shea, N. Collins, O'Brien – J. Knight (McAteer, 90.), Cullen (J. Taylor, 66.), Azaz (Idah, 78.) – Szmodics (Johnston, 78.), E. Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Szoboszlai, Sallai R. – Varga B. (Tóth Barna, 80.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: E. Ferguson (49.), Idah (90+3.), ill. Varga B. (2.), Sallai R. (15.)

Kiállítva: Sallai R. (52.)