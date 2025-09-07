Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen; élet és halál meccsét játsszák a németek

Nemzeti Sportrádió

2025.09.07. 00:05
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Hiába vezettünk 2–0-ra, örülhetünk az iksznek is. A német játékvezető kritikán aluli bíráskodása és a magyar válogatott, így elsősorban Dibusz és Sallai szarvashibái is kellettek ahhoz, hogy a felhőtlen öröm helyett inkább bosszankodjunk. Vb-selejtezős rajt helyszíni tudósítással, részletes egyéni értékeléssel, elemzéssel, riporttal és osztályzatokkal két oldalon.

Arda Güler a spanyolok ellen. A többi csoportban is élet-halál harc zajlik, fókuszban a török Real Madrid-sztár fellépése az „övéi” ellen, a szlovákok otthonában megégő németek következő fellépése és Marokkó, amely ott van a vb-n.

…és még: kézilabdatripla a női BL-ben; F1-es Olasz Nagydíj Verstappen-feltámadással; Fradi-győzelem a hokiidényrajton; csúcsdöntőre vár New York a tenisz US Openen; kubait vert Kovács Kruzitó az ökölvívó-vb-n.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

