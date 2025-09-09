Nemzeti Sportrádió

Nem sikerült nyernie Litvániában az U21-es válogatottnak az Eb-selejtező nyitányán

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2025.09.09. 19:59
Szélesi Zoltán együttese a hosszabbításban bukott két pontot (Fotó: Török Attila, archív)
A magyar U21-es labdarúgó-válogatott a 2027-es albán-szerb közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezőjének 1. fordulójában 1–1-es döntetlent ért el Litvánia vendégeként.

Nagyszerű kezdés! A nyolcadik percben kis tétovázás után, de egyértelmű helyzetben tizenegyest ítélt kezezésért Jon Hyytiä játékvezető, amelyet Tuboly Máté magabiztosan értékesített. A DAC futballistája a jövő héten tölti be 21. életévét, első U21-es meccsén lépett pályára. A kellemes környezetben, fenyveserdő szomszédságában rendezett mérkőzést már az első percektől uralta a magyar csapat, de a gól után kiegyenlítődött a labdabirtoklás, és szünetig sajnos ugyanúgy nem talált fogást a hazai csapat a vendégen, mint fordítva. A 33. percig Litvánia kétszer próbálkozott lövéssel, majd Molnár Ádin tizenhatoson belüli, kaput messze elkerülő próbálkozásával egyenlítette ki ezt a statisztikát, ezzel minden érdemleges eseményt fel is jegyeztünk. Kis túlzással az első félidőben előforduló adásszünetek nagyobb izgalmakat tartogattak, mint a mérkőzés.

Az 51. percben Kovács Patrik szép megindulása, és beadása adhatott lendületet a második félidőnek, Molnár Ádinnak kicsit magasan érkezett a labda, így csak fölé fejelte a labdát. Az MTK-szélső az 54. percben távolról lőtt, s nemcsak, hogy ezzel sem gyarapította a kaput eltaláló lövéseinek számát, a lefújásig semmiféle veszélyt sem jelentett a magyar válogatott a csoport várhatóan leggyengébb csapatának kapujára.

Pécsi Árminnak a 69. percben kellett először villannia, miután Jakubas Mazionius előre húzódva kemény lövéssel próbálkozott. A hajrában nőtt a litván nyomás, egyre több felszabadító rúgásra és fejesre volt szükség a vendégvédőktől, de mindezt különösebb megerőltetés nélkül teljesítették. A 84. percben a második szögletét végezhették el a magyar fiatalok, a félresikerült játékhelyzet jól összefoglalta a litvánok térfelén jellemző ötlettelenséget és ügyetlenséget. A hosszabbításban még a kötelező győzelem is kicsúszott a csapat kezéből: Ernestas Gudelevicius a 91. percben az alapvonalról lőtte középre a labdát, amely Pécsi Ármin mellett középre került, és az ott ácsorgó Nojus Audinist telibe találva a kapuba pattant.

Sokkoló jelenet volt – sokkoló lett az eredmény is a litvánok ellen, akik az előző, a 2. fordulóból előrehozott mérkőzésükön 4–0-ra kikaptak otthon az ukránoktól.

U21-es Európa-bajnoki selejtező
H-csoport, 1. forduló
Litvánia–Magyarország 1–1 (0–1)
Druskininkai. G: Audinis (90+1.), ill. Tuboly (9. – 11-esből)

 

