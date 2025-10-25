Úszás: Kós Hubert 50 háton is triplázott a világkupa-sorozatban

Kilencből nyolc már megvan, avagy Kós Hubert 50 háton is triplázott az úszók rövid pályás világkupa-sorozatában: olimpiai, világ és Európa-bajnokunk a 200 hát után a sprintszámot is megnyerte – magyar idő szerint éjjel – a torontói állomáson, s mivel ezt előtte Carmelben és Westmontban is megtette, meg is kapta a koronáját az úszása után.

A koronát, és az azzal járó 10 ezer dollárt azok kapják, akik ugyanazt a számot mindhárom viadalon megnyerték.

Az igazi korona azonban a kilencből kilences mutató lenne a vk-sorozat végén, s nem mi vagyunk telhetetlenek, egyértelműen ez Kós célja is: a csütörtöki 200 háton felállított világcsúcs, és az, hogy az előző hétvégén, Westmontban százon nagyon közel járt a világrekordhoz (hozzá meg a medencében senki…), azt vetíti előre, hogy hátúszásban a magyar klasszis veretlen maradhat a sorozatban.

Westmontban már „bezsebelte” a 200 gyors világrekordjáért járó 10 ezer dolláros csekket Mollie O’Callaghan, aztán megtette ezt Torontóban is: az egy héttel korábban felállított csúcsból (1:49.77) további tizedeket dobott le (1:49.36).

„Ha elszánod magad rá, megcsinálhatod” – nyilatkozta az újabb rekord után az ausztrál kiválóság.

Kóshoz hasonlóan O’Callaghan fejére is felkerült a korona a 200 gyors 3/3-as mérlege után, és a torontói viadal második négy napján további négy úszó fejére is: az amerikai Shaine Casas 200 vegyes, honfitársa, Gretchen Walsh 50 pillangó, a szintén amerikai Kate Douglass száz mellen, míg a kanadai Ilya Kharun 200 pillangón maradt veretlen.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aqutaics néhány napja „bedobott” bónuszát is megkapták ketten: az ausztrál Kaylee McKeown az amerikai Regan Smith hibátlan mérlegét 100 háton megakadályozta, míg a kanadai Josh Liendp az amerikai Jack Alexyt ütötte el 100 gyorson a triplázástól.

Száz mellen Fángli Henrietta már az előfutamok során országos csúcsot úszott (1:05.00), a döntőben ezt tovább faragta (1:04.67), ezzel az ötödik helyen végzett. Márton Richárd 200 pillangón verekedte be magát a legjobb nyolc közé, s szintén ötödikként zárt (1:53.87).

Az előfutamokban a magyarok közül Jászó Ádám 50 háton a tizedik (23.62), Zombori Gábor 200 vegyesen a 13. (1:58.19), Németh Nándor 100 gyorson szintén 13. (47.18) lett, Senánszky Petra 50 pillangón a 17. helyen (27.31) végzett.

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, TORONTO

Érdekesebb eredmények. Férfiak.

100 m gyors: 1. Josh Liendo (kanadai) 45.30.

50 m hát: 1. Kós Hubert 22.67, 2. Thomas Ceccon (olasz) 22.93.

50 m mell: 1. Caspar Corbeau (holland) 25.77, 2. Adam Peaty (brit) 25.87.

200 m pillangó: 1. Ilya Kharun (kanadai) 1:49.71, …5. Márton Richárd 1:53.87.

200 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 1:49.79.

Nők.

200 m gyors: 1. Mollie O’Callaghan (ausztrál) 1:49.36 – világcsúcs, régi: 1:49.77, O’Callaghan, 2025.

100 m mell: 1. Kate Douglass (amerikai) 1:02.93, …5. Fángli Henrietta 1:04.67 – országos csúcs, régi: 1:05.00, Fángli, 2025 (előfutamban: Fángli Henrietta 1:05.00 – országos csúcs, régi: 1:05.09, Fángli, 2024).

50 m pillangó: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 23.91