Története során először lett litván bajnok a Kauno Zalgiris

A fő üldöző Hegelmann-nak nyernie kellett volna (és reménykednie az éllovas botlásában), így viszont négy fordulóval a tavaszi-őszi rendszerű bajnokság vége előtt a kaunasiak 13 pontos előnye behozhatatlanná vált.

A kaunasi futballklubot 2004-ben még FM Spyris néven alapították, s 2015-ben jutott fel az élvonalba, majd egy évvel később átvette a jóval ismertebb helyi kosárlabdacsapat, a Zalgiris Kaunas nevét és címerét is. Ez persze nem véletlen, mivel mindkét klubnak a férfi kosárlabda Euroliga vezérigazgatójaként is működő Paulius Motiejunas a többségi tulajdonosa.

A klub nem sokkal a feljutás után jogi csatározásba keveredett a fővárosi Zalgiris Vilniusszal a névhasználat jogán, miután a helyi szövetség (LFF) szabályai szerint nem szerepelhet két azonos nevű klub ugyanabban a bajnokságban – az ügy a Litván Legfelsőbb Bíróságig jutott, ahol a kaunasi egyletnek adtak igazat.

A Kauno Zalgiris sportszakmai szempontból az elmúlt öt évben indult komolyabb fejlődésnek, s három bronzérem mellett egy 2022-es ezüstérem volt a csúcsa a bajnokságban – egészen mostanáig.