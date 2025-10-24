Könnyedén győzött Luxemburg ellen a magyar női válogatott

Először találkozott egymással a magyar és a luxemburgi válogatott, melyek az októberi válogatott szünetben felkészülési mérkőzést játszottak egymással az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A magyar válogatottat irányító Szarvas Alexandra Nagy Virágnak, Fördős Beatrixnek, Nagy Viktóriának és Zágor Bernadettnek sérülés miatt nem küldött meghívót, őket Terestyényi Anna, Nagy Lili, Bokor Blanka és Ott Eszter pótolta, míg az összetartás során megbetegedő Pongrácz Ágnes helyére Erős Evelin érkezett.

A Nemzetek Ligája B-osztályába veretlenül feljutó, de a világranglistán 110. helyezett Luxemburg elleni hazai találkozón a mieink voltak az esélyesebbek. A C-ligában érdekelt magyar csapat jól kezdett, s az első húsz percben többször eljutott az ellenfél kapujáig, ám lesgólunk és kapufánk után egy luxemburgi átlövést is védenie kellett Lauren Brzykcynek. Egy perccel később viszont már góllá érett a fölényünk, és a középen érkező Mayer Zsófia a kapuba pofozta a labdát egy bal oldali beadás után. Nem kellett sokat várni az előny megduplázására: a 29. percben Pusztai Sára labdaszerzése után talált az üres kapuba.

Noha a szünetig nem született újabb gól, a második játékrészben szűk húsz perc után meglett a mieink harmadik találata, amikor a nem sokkal korábban becserélt Kaján Zsanett volt eredményes. A folytatásban is főként a magyarok előtt adódtak helyzetek, tíz perccel később a csapatkapitány, Csiszár Henrietta alakította ki a 4–0-s végeredményt.

A magyar válogatott október 28-án 16 órától Szlovákia vendégeként játszik felkészülési mérkőzést Szencen.