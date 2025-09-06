Közel 40 év után a papírforma ismét a magyar válogatott második helyét vizionálja a vb-selejtezőben



♦ A magyar labdarúgó-válogatott legutóbb 1986-ban Mexikóban szerepelt a világbajnokságon, azóta kilenc sikertelen próbálkozás után sorozatban ezúttal sorozatban tizedszer kísérli meg a visszatérést a sportág legnagyobb világeseményére. Nemzeti együttesünknek az 1990-estől a 2002-es vb-ig 8, a 2006-ostól kezdve 10 mérkőzést kellett vívnia a csoportban, most pedig a kvalifikációs rendszer átalakítása miatt, bő három hónap alatt 6 találkozó vár rá. Amennyiben válogatottunk a csoport első helyén végez, közvetlenül kijut az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságra, ha pedig a második helyen zár, újabb két pótselejtezőt kell sikeresen megvívnia ahhoz, hogy ott legyen az ezúttal először, már 48 csapatos mezőnyben.

♦ Magyarország a legutóbbi kijutása óta csak egyszer, az 1998-as franciaországi torna előtt élte túl a csoportküzdelmeket, miután az ötösében Norvégia mögött a második helyet csípte meg, ám a pótselejtezőn alulmaradt Jugoszláviával szemben (1–7 itthon, majd 0–5 idegenben).

♦ Most bizakodásra adhat okot, hogy a magyar válogatottat az 1990-es tornát megelőző selejtező óta először sorsolták ki a második kalapból, így a papírforma alapján a pótselejtezőt jelentő második helyre van a legnagyobb esélye.

♦ Marco Rossinak az írek elleni lesz a 77. mérkőzése a magyar válogatott kispadján, az eddigi mérlege 35 győzelem, 17 döntetlen, 24 vereség. A mérkőzésszámokat tekintve Rossi a 2. helyen áll az örökrangsorban Baróti Lajos (117 meccs, 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) mögött. A győzelmek örökrangsorában pedig a 3. Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az olasz kapitány irányításával eddig 23 ország válogatottját sikerült legyőzni, az írek lehetnek a 24-ikek.

♦ Marco Rossi irányításával a második vb-kvalifikációnak vág neki az együttes, az olasz-magyar szakemberrel a 2022-es torna előtt 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 3 vereséggel Anglia, Lengyelország és Albánia mögött csoportjában a 4. helyen végzett, Andorrát és San Marinót tudta megelőzni. Különösen az albánok elleni két 1–0-s vereség volt fájó, viszont figyelemre méltó, hogy a magyar válogatott idegenben nem maradt alul a csoportból a vb-re kijutó Angliával (1–1) és Lengyelországgal szemben (2–1).

♦ A jelenlegi keretből a legtöbb, 60 válogatott fellépéssel rendelkező Sallai Roland az egyetlen, aki már a harmadik vb-selejtező sorozatban játszhat, hiszen a 2017-es kvalifikáció során, még Bernd Storck kapitánysága alatt is szerepet kapott: csereként 19 percen keresztül volt a pályán 2017 júniusában a rossz emlékű, vesztes andorrai mérkőzésen (0–1), amely alatt Szoboszlai Dominik is ott ült a cserepadon, de nem lépett pályára. Sallainak az év októberében ugyancsak csereként 21 perc játéklehetőség jutott Svájcban (2–5), majd időhúzó csere volt Feröer ellen (1–0).

♦ A 2022-es vb-selejtezők során szerepelt játékosok közül nyolcan, Bolla Bendegúz, Dibusz Dénes, Nagy Zsolt, Nego Loic, Orbán Willi, Sallai Roland, Szalai Attila és Szoboszlai Dominik tagja most is a keretnek.

♦ Sallainak eddig jól ment a góllövés a Brit-szigeteken, hiszen 2021 októberében Londonban az ő tizenegyesével vezetett a magyar csapat az 1–1-re végződött vb-selejtezőn, a következő év márciusában győztes találatot jegyzett az észak-írországi felkészülési találkozón (1–0), majd júniusban Wolverhamptonban duplázott az angolok ellen 4–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen. Ráadásul tavaly júniusban a németországi Eb-n ő adta a gólpasszt Csoboth Kevinnek a skótok elleni győztes találata előtt.

♦ Ami a vb-selejtezők rajtját illeti, az előző két sorozatban döntetlennel indított a magyar csapat (2016-ban 0–0 Feröeren, majd 2021-ben 3–3 itthon Lengyelországgal). 2012-ben Egervári Sándor csapata egy 5–0-s andorrai sikerrel kezdte a sorozatot, 2008-ban Erwin Koemané 0–0-t játszott idehaza Dániával, arra pedig legutóbb 2004-ben, Lothar Matthäus irányításával volt példa arra, hogy már az első selejtezőjét elbukta a magyar válogatott (0–3 Horvátországban).

♦ A 2025-ös esztendőt 3 vereséggel kezdte Marco Rossi csapata, majd a negyedik találkozón, az azerbajdzsáni felkészülési meccsen született meg az első győzelem (2–1). Ebben az az évben már 9 kapott gólnál jár a magyar válogatott, ez átlagban 2.25 meccsenként – ilyen magas szám még egyik évben sem volt az olasz kapitány kinevezése óta.

♦ Marco Rossi idén eddig 28 játékosnak szavazott bizalmat, köztük öten vannak, akik mind a 4 találkozón szerepeltek: Bolla Bendegúz, Csoboth Kevin (ő most nem kapott meghívót), Dárdai Márton, Orbán Willi és Szoboszlai Dominik. Ez a szám maximum öttel emelkedhet a két szeptemberi vb-selejtezőn, hiszen Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK), Tóth Barna (Paks) és Ötvös Bence (FTC) most először kapott meghívót, míg Vitális Milán (ETO) már korábban is szerepelt a keretben, de pályára még ő sem lépett a címeres mezben.

1. FORDULÓ, SZEPTEMBER 6. SZOMBAT, DUBLIN, 20.45

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG

♦ A csoportba a harmadik kalapból sorsolt ír válogatott jelenleg a 60. a magyar pedig a 38. a FIFA világranglistáján. A házigazdák legértékesebb játékosának 28 millió euróval Nathan Collinst, a Brentford belső védőjét tartja a Transfermarkt átigazolási portál, míg a magyaroknál 80 millió euróval Szoboszalai Dominikot, a Liverpool középpályását.

♦ A világbajnokságon legutóbb 2002-ben, Eb-n 2016-ban szerepelt Írország 2025-ban még veretlen, előbb a Nemzetek Ligájában oda-vissza 2–1-re legyőzte Bulgáriát, és ezzel megőrizte B-ligás tagságát. Ezt követően a júniusi felkészülési találkozókon előbb otthon 1–1-et játszott Szenegállal, ezt követően pedig 0–0-ra végzett Luxemburgban. Legutóbbi vereségét tavaly november közepén Anglia ellen idegenben szenvedte el (0–5) a Nemzetek Ligája B-ligájában, ahol 2 győzelem mellett 4 vereséggel csoportjában csak a 3. helyet szerezte meg, ezért kellett márciusban osztályozót játszania a bennmaradásért.

♦ Az ír válogatottat az izlandi Heimir Hallgrímsson irányítja, akinek a mérlege 4 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség. Ő volt hazája szövetségi kapitánya, amikor Izland a 2016-os Európa-bajnokságon a csoportban 1–1-re végzett Magyarországgal.

♦ Írország és Magyarország nemzeti csapata 1934 óta 14-szer találkozott, az örökmérleg 5 magyar győzelem, 6 döntetlen és 3 vereség, 26–20-as gólkülönbség. Ezek közül 4-szer csaptak össze vb-selejtezőn, amelyen 2-szer nyert a magyar csapat, 1-szer az ír, 1 találkozó pedig döntetlenül végződött.

Az íreknek először csak a 9. próbálkozásra, 1989. június 4-én a dublini vb-selejtezőn sikerült legyőzniük a mieinket (2–0). Legutóbb, tavaly ugyanazon a napon egy felkészülési találkozón úgy nyert 2–1-re a szigetországi együttes, hogy a győztes gólt a 92. percben egy magyar szöglet utáni kontrából érte el Troy Parrott révén, aki azonban most sérülés miatt nem szerepelhet. (Ezzel a találkozóval szakadt meg akkor a magyar válogatott 14 meccses veretlenségi sorozata.) A párharcban egyébként így már 3 találkozó óta nyeretlen a magyar válogatott, hiszen ezt megelőzően Budapesten 2012-ben és 2021-ben is gól nélküli döntetlent játszott a szigetországiakkal.

♦ A máig utolsó, írek elleni magyar siker 32 éve, 1993 májusában, Dublinban jött össze, amikor a válogatottat Puskás Ferenc irányította szövetségi kapitányként. A találkozó érdekessége az volt, hogy az írek már a 4. percben két góllal vezettek, és Urbán Flóriánék a második félidőben innen fordítottak 4–2-re. A siker egyetlen szépséghibája, hogy az írek később – valószínűleg a vereség hatására – nem ismerték el a találkozót hivatalos válogatott mérkőzésnek…



2. FORDULÓ, SZEPTEMBER 9., KEDD, BUDAPEST, PUSKÁS ARÉNA, 20.45

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA

♦ A csoportba az első kalapból sorsolt portugál válogatott 6. a világranglistán, a keretének összértéke 850 millió euró, ez nagyjából a négy félszerese a magyar nemzeti együttesének. A legtöbbre taksált játékosa 90 millió euróval Rafael Leao, a Milan 24 éves balszélsője. A dél-európai gárda remek formában van, hiszen az előző 10 meccséből – a 90 perceket tekintve 6 győzelem és 3 döntetlen mellett – csak egyet vesztett el, március 20-án Dániában 1–0-ra, ugyanakkor júniusban a spanyolok ellen tizenegyespárbajban megnyerte a Nemzetek Ligájának döntőjét, amely 120 perc után 2–2-re állt.

♦ A portugál válogatott irányítását 2023 tavaszán vette át a spanyol Roberto Martínez, aki 30 mérkőzésből 22-t nyert meg a rendes játékidőben, és közben figyelemre méltó, 2.37-es pontátlagot ért el.

♦ Portugália egyike annak a három európai országnak, amelyekkel már játszott, de még sohasem tudott győzni a magyar válogatott, az örökmérleg 4 döntetlen, 10 vereség, 10–33-as gólkülönbség. (A másik két ilyen csapat Fehéroroszország és az önálló Szlovákia.)

♦ Magyar szempontból a legkedvesebb emlék, hogy Bernd Storck csapata a 2016-os Európa-bajnokság záró csoportmeccsén háromszor is vezetett Portugália ellen, ám Cristiano Ronaldóék mindannyiszor egyenlítettek, így lett a vége 3–3, amely máig az Eb-döntők egyik leggólgazdagabb döntetlenje. Akkor a mieink részéről Dzsudzsák Balázs, a portugáloktól Ronaldo duplázott. A magyar válogatott első találata Gera Zoltán lövéséből született, ezt akkor az Eb legszebb góljának választották. A teljesség kedvéért el kell mondani, hogy a dél-európaiaktól még Nani volt eredményes. Tétmérkőzéseken 8 vereség mellett ez volt a magyar válogatott egyetlen pontszerzése Portugália ellen.

♦ Dzsudzsák Balázsék 2016-ban az Eb-csoportban megelőzték a portugálokat, 5 ponttal csoportelsőként zártak, miközben a későbbi Eb-győztesek 3 ponttal csak harmadikként léptek tovább.

♦ Ami a közös vb múltat illeti, a két csapat első tétmérkőzését az 1966-os angliai világbajnokság csoportküzdelmei során, Manchesterben vívta. Akkor az előtte két évvel Eb-bronzérmes magyar válogatottat tartották esélyesebbnek, ám az Eusebio vezette dél-európai válogatott diadalmaskodott 3:1-re, és végül bronzérmesként zárt.

♦ A 2010-es és a 2018-as világbajnokság kvalifikációjában is keresztezték egymást az útjaik, magyar földön mindkét sorozatban 1–0-s, odakint 3–0-s portugál siker született.

♦ Legutóbb a 2021-re halasztott 2020-as Európa-bajnokság budapesti csoportmeccsén találkoztak, akkor Cristiano Ronaldo két, valamint Raphael Guerreiro egy találatával úgy győztek 3–0-ra a portugálok, hogy a 83. percben még 0–0 volt az állás. Azon a meccsen a mieink jelenlegi keretéből Orbán, Szalai Attila és Sallai Roland volt kezdő, Nego pedig csereként állt be.

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország, Dublin, Aviva Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (német).

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália, Budapest, Puskás Aréna.

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic FC – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic FC – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)