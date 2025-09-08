Hiányzott a gyilkos ösztön – Thury Gábor jegyzete

Nézzük Osmers ítéleteit. Ahogyan a találkozóval foglalkozó címlapsztoriban szakértőnk, Dubraviczky Attila korábbi FIFA-bíró visszafogottan fogalmazott: nem azonos mércével mérte a két együttest. Sallai Roland kiállítása jogos – mert ugyan sérülést nem okozott, de a törlesztés szándéka motiválta –, csak éppen előtte a vele szemben elkövetett szabálytalanságért kellett volna sárga lapot adni az írnek. Szépen megfújta a hazai pályát, a német ítész rendre a magyarokat sújtotta ítéleteivel. Néha azt hittem, az ír rögbiválogatott futballhoz is konyító tagjai léptek pályára, provokáltak, a fejeléseknél rendre kitartott kézzel, könyökkel ugrottak fel, márpedig ezt helytelen brit stílusként értelmezni – legalábbis a játékvezetőnek. Az első hazai gól előtt Varga Barnabást szó szerint letaglózták…

A Nemzeti Sport kommentelőitől kap hideget-meleget a spori – és Marco Rossi is, de megértem a kapitányt, nekünk, magyaroknak olyan érzésünk van, mintha kikaptunk volna.

Ám illik gyakorlatias következtetést levonni a történtekből. A magyar válogatott oktatófilmbe illően futballozott az első félidőben – akárcsak Portugália Örményországban. Cristiano Ronaldóék 5–0-ra nyertek, már az első félidőben rátették a kést a hazaiak torkára, 3–0-ra vezettek. S noha Írország erősebb az örményeknél, nekünk is ezt kellett volna tennünk. Durva írek ide, részrehajló játékvezető oda, a mieinkből talán hiányzott a gyilkos ösztön.

