Dübörgés – Somogyi Zsolt jegyzete

Aki szerda este nem talál kedvére való futballmeccset, nem szereti ezt a sportot – az európai labdarúgás csúcsterméke, a Bajnokok Ligája alapszakasza véget ér. Az új lebonyolításban második alkalommal zajlanak a küzdelmek, és sok kritika érte ezt a szisztémát. Nekem tetszik, hogy minden eredményt egyetlen tabellában kell számolni akkor is, ha nem játszik minden csapat az összes indulóval, s rabul ejt, milyen szoros verseny lett így ebből. Tizenhárom ponttal hatodik a PSG a záró kör előtt, ugyancsak tizenhárom ponttal csak tizenharmadik az Atalanta – és ugye tudjuk, kulcsfontosságú lenne a nyolcban végezni, mert a legjobbak egy kört pihenhetnek, illetve garantált továbbjutók, ráadásul a plusz két meccs nemcsak a terhelés miatt fárasztó, korai búcsút is jelent is a rájátszás veszteseinek.

Egy éve, míg a legjobb nyolc csak nézte a meccseket, a Manchester City, a Milan, a Juventus, a Sporting és a Celtic is elbukott a rájátszásban, szóval, itt szó sincs pihentetésről, rotációról, számolgatásról, taktikázásról – itt mind a harminchat gárda tövig nyomja a pedált. Az Arsenal és a Bayern München már páholyban, de a többiek mind éles mérkőzésre készülhetnek. Mint tudjuk, huszonnégy csapat marad állva, és nézzük a tabellát: öt nyolcpontos közül három még továbbjutásra áll, kettő már nem – elképesztően szoros a küzdelem. Ez azt jelenti, hogy a szerda esti mérkőzéseken a 90. perc után elrendelt ráadásban eső gólokkal teljesen átírható a tabella, három-négy helyet lehet emelkedni vagy zuhanni, akár azzal is, ha egy másik pályán gól esik.

Őrületes izgalom, hatalmas futballdübörgés lesz ez, igaz, egy ideje hezitálok azon, lehetne-e jobb időpontot találni ezekre a meccsekre. A televíziós nézettség a legfontosabb szempont, a reklámokból befolyó bevétel tartja fenn a legerősebb klubokat is, de mégis… Értem, hogy a londoni húsz, a budapesti huszonegy óra a főműsoridő, de Athénban, Bukarestben már huszonkettő, Isztambulban, Moszkvában huszonhárom órakor kezdődik a meccs a tv-nézőknek. A gyerekekből lesznek a jövő játékosai, de a szurkolói is, és nincs kétségem, a kontinensen rengeteg iskolás sír keservesen, mert nem nézheti kedvenceit – késő van, aludni kell, ha holnap iskola.

Velük egyelőre nem tud foglalkozni az UEFA – aki megteheti, a szerdára kiírt tizennyolc meccs valamelyikét figyeli majd.

Micsoda dübörgés lesz ez!

