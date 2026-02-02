Nemzeti Sportrádió

NHL: négygólos hátrányból felállva nyert szétlövés után a Lightning

2026.02.02. 07:02
Nyikita Kucserov a gólja mellett három gólpasszt is jegyzett (Fotó: Getty Images)
NHL Vegas Golden Knights Tampa Bay Lightining
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Klubtörténeti tettet hajtott végre a Tampa Bay Lightning, amely először volt képes arra, hogy négygólos hátrány után szétlövésben nyerjen.

Az NHL történelmének 45. szabadtéri mérkőzésén a vendég Boston a második harmad kilencedik percében a duplázó Morgan Geekie révén már 5–1-re vezetett, de a Tampa a következő hat percben három emberelőnyös gólt ütve csökkentette hátrányát, majd a korábban három gólpasszt is kiosztó Nyikita Kucserov a harmadik harmadban egyenlített.

A hosszabbításban nem esett gól, a szétlövésben pedig egyedül a tampai Jake Guentzel volt eredményes.

A Carolina Hurricanes ugyan a rendes játékidőben leadta kétgólos előnyét, a hosszabbításban viszont Sebastian Aho döntött, aki a ligában 18. alkalommal talált be a rendes játékidőt követően. 

Nem megy a Vegasnak, amely ezúttal az Anaheim otthonában maradt alul, és kapott ki sorozatban ötödször. Chris Kreider két találattal járult hozzá a hazaiak sikeréhez.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Los Angeles Kings 3–2 – hosszabbítás után
Tampa Bay Lightning–Boston Bruins 6–5 – szétlövéssel
Anaheim Ducks–Vegas Golden Knights 4–3

 

 

Ezek is érdekelhetik