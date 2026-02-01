A Lille legyőzésével őrzi idei veretlenségét a Lyon

A mérkőzés egyetlen gólját a 20 éves dán Noah Nartey szerezte, akit két héttel ezelőtt igazolt át a Lyon a dán Bröndbytől. A 10-szeres válogatott középpályás első mérkőzését játszotta a francia csapatnál, s a 37. percben egy balról, az alapvonaltól visszalőtt labdát lőtt laposan a tizenegyespontról a kapuba. Ezzel a Lyon sorozatban a tizedik mérkőzését nyerte meg, s őrzi idei veretlenségét – legutóbb tavaly december 7-én a Lorient győzte le Paulo Fonseca csapatát.

A kora esti mérkőzésen a Toulouse és az Auxerre összecsapásán nem született gól, az Angers 1–0-re nyert Louis Mouton első félidőben esett góljával a sereghajtó Metz ellen. A Nice–Brest mérkőzésen az első félidőben a vendégek szereztek két gólt nyolc perc eltéréssel, a másodikban a hazaiak tették meg ugyanezt, így a mérkőzés 2–2-vel zárult.

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

Lyon–Lille 1–0 (Nartey 37.)

Angers–Metz 1–0 (Mouton 25.)

Nice–Brest 2–2 (Abdi 63., Wahi 71., ill. Del Castillo 15., K. Doumbia 23.)

Toulouse–Auxerre 0–0

KÉSŐBB

20.45: Strasbourg–Paris SG