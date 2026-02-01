Nemzeti Sportrádió

A Lille legyőzésével őrzi idei veretlenségét a Lyon

2026.02.01. 19:15
Nartey góllal mutatkozott be a Lyonban (Fotó: AFP)
A francia élvonal 20. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a 4. helyen álló Lyon 1–0-ra legyőzte az egy hellyel mögötte álló Lille-t.

A mérkőzés egyetlen gólját a 20 éves dán Noah Nartey szerezte, akit két héttel ezelőtt igazolt át a Lyon a dán Bröndbytől. A 10-szeres válogatott középpályás első mérkőzését játszotta a francia csapatnál, s a 37. percben egy balról, az alapvonaltól visszalőtt labdát lőtt laposan a tizenegyespontról a kapuba. Ezzel a Lyon sorozatban a tizedik mérkőzését nyerte meg, s őrzi idei veretlenségét – legutóbb tavaly december 7-én a Lorient győzte le Paulo Fonseca csapatát.

A kora esti mérkőzésen a Toulouse és az Auxerre összecsapásán nem született gól, az Angers 1–0-re nyert Louis Mouton első félidőben esett góljával a sereghajtó Metz ellen. A Nice–Brest mérkőzésen az első félidőben a vendégek szereztek két gólt nyolc perc eltéréssel, a másodikban a hazaiak tették meg ugyanezt, így a mérkőzés 2–2-vel zárult. 

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
Lyon–Lille 1–0 (Nartey 37.)
Angers–Metz 1–0 (Mouton 25.)
Nice–Brest 2–2 (Abdi 63., Wahi 71., ill. Del Castillo 15., K. Doumbia 23.) 
Toulouse–Auxerre 0–0

KÉSŐBB
20.45: Strasbourg–Paris SG

   
1. Lens20151434–16+1846
2. Paris SG19143241–15+2645
3. Marseille20123543–21+2239
4. Lyon20123532–20+1239
5. Lille20102834–30+432
6. Rennes2087530–31–131
7. Strasbourg1993732–23+930
8. Toulouse2086631–23+830
9. Lorient2077627–31–428
10. Monaco2083932–33–127
11. Angers2075821–25–426
12. Brest2065926–33–723
13. Nice20641027–37–1022
14. Paris FC2056925–31–621
15. Le Havre2048816–25–920
16. Nantes20351219–36–1714
17. Auxerre20341314–29–1513
18. Metz20331421–46–2512
az állás

 

 

Lille Ligue 1 PSG Lyon
