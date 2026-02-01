A Lille legyőzésével őrzi idei veretlenségét a Lyon
A mérkőzés egyetlen gólját a 20 éves dán Noah Nartey szerezte, akit két héttel ezelőtt igazolt át a Lyon a dán Bröndbytől. A 10-szeres válogatott középpályás első mérkőzését játszotta a francia csapatnál, s a 37. percben egy balról, az alapvonaltól visszalőtt labdát lőtt laposan a tizenegyespontról a kapuba. Ezzel a Lyon sorozatban a tizedik mérkőzését nyerte meg, s őrzi idei veretlenségét – legutóbb tavaly december 7-én a Lorient győzte le Paulo Fonseca csapatát.
A kora esti mérkőzésen a Toulouse és az Auxerre összecsapásán nem született gól, az Angers 1–0-re nyert Louis Mouton első félidőben esett góljával a sereghajtó Metz ellen. A Nice–Brest mérkőzésen az első félidőben a vendégek szereztek két gólt nyolc perc eltéréssel, a másodikban a hazaiak tették meg ugyanezt, így a mérkőzés 2–2-vel zárult.
FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
Lyon–Lille 1–0 (Nartey 37.)
Angers–Metz 1–0 (Mouton 25.)
Nice–Brest 2–2 (Abdi 63., Wahi 71., ill. Del Castillo 15., K. Doumbia 23.)
Toulouse–Auxerre 0–0
KÉSŐBB
20.45: Strasbourg–Paris SG
|1. Lens
|20
|15
|1
|4
|34–16
|+18
|46
|2. Paris SG
|19
|14
|3
|2
|41–15
|+26
|45
|3. Marseille
|20
|12
|3
|5
|43–21
|+22
|39
|4. Lyon
|20
|12
|3
|5
|32–20
|+12
|39
|5. Lille
|20
|10
|2
|8
|34–30
|+4
|32
|6. Rennes
|20
|8
|7
|5
|30–31
|–1
|31
|7. Strasbourg
|19
|9
|3
|7
|32–23
|+9
|30
|8. Toulouse
|20
|8
|6
|6
|31–23
|+8
|30
|9. Lorient
|20
|7
|7
|6
|27–31
|–4
|28
|10. Monaco
|20
|8
|3
|9
|32–33
|–1
|27
|11. Angers
|20
|7
|5
|8
|21–25
|–4
|26
|12. Brest
|20
|6
|5
|9
|26–33
|–7
|23
|13. Nice
|20
|6
|4
|10
|27–37
|–10
|22
|14. Paris FC
|20
|5
|6
|9
|25–31
|–6
|21
|15. Le Havre
|20
|4
|8
|8
|16–25
|–9
|20
|16. Nantes
|20
|3
|5
|12
|19–36
|–17
|14
|17. Auxerre
|20
|3
|4
|13
|14–29
|–15
|13
|18. Metz
|20
|3
|3
|14
|21–46
|–25
|12