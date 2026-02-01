Időt nyert a Ferencváros – Thury Gábor jegyzete

AZ NB I ELMÚLT IDÉNYÉNEK harmadik helyezettje, a Paks és az aranyérmes Ferencváros a vártnál alacsonyabb színvonalú mérkőzést vívott, a vendégek 1—0-ra győztek, a két együttes egymás elleni találkozói során ez volt az FTC 24. sikere. A hiányérzetet az is fokozta, hogy a paksi találkozóig a gólátlag 3.5 volt meccsenként. Ez a harmadik egymásnak feszülésük, amelyen háromnál kevesebb gól esett. Ugyanakkor Gruber Zsombornak elégtételt jelenthetett a győztes gól, mert két óriási helyzetet is kihagyott.

Összességében Pakson vajúdtak a hegyek és egeret szültek.

Az NB I 20. fordulójából a Ferencváros jött ki a legjobban. Szombaton, bár a találkozó esélyese a Győr volt, parádés mérkőzésen kétgólos hátrányból 2—2-re végzett a vendég Debrecennel, a Puskás Akadémia ugyan idegenben 1—0-ra megverte az Újpestet, de Szappanos Péter és társai így sem kapaszkodtak az ötödik helynél magasabbra. Az ETO két pont előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt, a vasárnapi vereséget legjobban a Paks bánhatja – ugyan harmadik a dobogón, de pont nélkül maradt. A Győrtől elszenvedett hazai vereségét követően a Ferencvárosnak létszükséglet volt a győzelem, egy esetleges paksi fiaskót követően akár lőtávolságon kívül is kerülhetett volna a címvédés.

Ne tagadjuk, a zöld-fehérek problémái nem oldódtak meg az idegenbeli sikerrel. Nem egyszerű pótolni Varga Barnabást és Tóth Alexet, nem mellesleg figyelni kell a magyar- és fiatalszabályra is. Robbie Keane helyzete annyival lett könnyebb, hogy a csapatépítés terén számíthat a kezdőként Pakson bevetett horvát Franko Kovacevicre és a jól játszó argentin Mariano Gómezre. Az Európa-ligában a 16 közé jutásért a Ludogorec ellen már nevezhetők a télen igazolt futballisták.

Az első két tavaszi körből az esélyesek közül az FTC jött ki a legjobban, s ugyan az élvonalban az Újpest a következő ellenfél, ám a nottinghami 4—0-s vereségre mentálisan is jó hatással van a paksi siker. Az ír vezetőedző nincs annyira nehéz helyzetben, mint 2025 januárjában, amikor az Üllői útra került. Akkor úgy kellett felkészítenie csapatát a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában a 16 közé jutásra, hogy még nem ismerte a játékosait. Most ugyan a távozókat pótolnia kell, de legalább időt nyert.

Márpedig a mondás szerint: aki időt nyer, életet nyer.