A Ferencváros a forduló nyertese; Varga Barnabás majdnem hős lett az AEK-ben

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Gruber Zsombor gólja a három pontnál is többet ért a Ferencvárosnak. A forduló vasárnapi rangadóján Pakson tudott nyerni az FTC, és ezzel két pontra megközelítette a tabellát vezető Győrt. Mindeközben a Nyíregyháza Zalaegerszegen tudott győzni, a Diósgyőrnek viszont be kellett érnie egy döntetlennel otthon a Kisvárda ellen. Elemzések, osztályzatok, értékelések és nyilatkozatok a labdarúgó NB I 20. fordulójának vasárnapjáról négy oldalon.

Sallai a Liverpoolban? Bolla az Udinesében? Válogatottjaink akár már a téli szünetben klubot cserélhetnek, hiszen Szoboszlaiék krónikus jobbhátvédhiányára akár a Galata magyarja is megoldás lehet, míg a Rapid légiósa egyre közelebb van egy olaszországi szerződéshez. Varga Barnabás első athéni gólja pedig majdnem rangadónyerést eredményezett. De csak majdnem, mert a 105 (!) percben egyenlített az Olympiakosz.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A szerdán 100 éve született Grosics Gyulával, a 120 éve született nyilassá lett olimpiai bajnok vízilabdázóval, Homonnai Mártonnal és a 60 éves NDK-s úszólegendával, Kristin Ottóval.

…és még: Carlos Alcaraz Melbourne királya; Kósa Lajos szerint pontot biztosan szerzünk a téli olimpián, de talán érmet is; női pólósaink a görögökkel elődöntőznek az Eb-n.

