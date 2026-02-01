Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros a forduló nyertese; Varga Barnabás majdnem hős lett az AEK-ben

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 23:06
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Gruber Zsombor gólja a három pontnál is többet ért a Ferencvárosnak. A forduló vasárnapi rangadóján Pakson tudott nyerni az FTC, és ezzel két pontra megközelítette a tabellát vezető Győrt. Mindeközben a Nyíregyháza Zalaegerszegen tudott győzni, a Diósgyőrnek viszont be kellett érnie egy döntetlennel otthon a Kisvárda ellen. Elemzések, osztályzatok, értékelések és nyilatkozatok a labdarúgó NB I 20. fordulójának vasárnapjáról négy oldalon.

Sallai a Liverpoolban? Bolla az Udinesében? Válogatottjaink akár már a téli szünetben klubot cserélhetnek, hiszen Szoboszlaiék krónikus jobbhátvédhiányára akár a Galata magyarja is megoldás lehet, míg a Rapid légiósa egyre közelebb van egy olaszországi szerződéshez. Varga Barnabás első athéni gólja pedig majdnem rangadónyerést eredményezett. De csak majdnem, mert a 105 (!) percben egyenlített az Olympiakosz.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. A szerdán 100 éve született Grosics Gyulával, a 120 éve született nyilassá lett olimpiai bajnok vízilabdázóval, Homonnai Mártonnal és a 60 éves NDK-s úszólegendával, Kristin Ottóval.

…és még: Carlos Alcaraz Melbourne királya; Kósa Lajos szerint pontot biztosan szerzünk a téli olimpián, de talán érmet is; női pólósaink a görögökkel elődöntőznek az Eb-n.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Kinek jó az ETO és a Loki döntetlenje? Liu Shaoang kínaiként védhet olimpiai bajnoki címet

E-újság
2026.01.31. 23:53

Megint a Ludogorec – az Európa-liga rájátszásában jönnek a bolgárok; A BL-gála után valóságteszt vár a Liverpoolra

E-újság
2026.01.30. 23:50

Elvesztette veretlenségét, és a rájátszásban folytatja a Ferencváros; Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

E-újság
2026.01.29. 23:58

Robbie Keane: Készen állunk a csatára; Ádám Martin: Remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban

E-újság
2026.01.28. 23:59

Szoboszlaiék Slotért is játszanak; bravúrpont a férfi kézilabda Eb-n

E-újság
2026.01.27. 23:52

Varga Zsolt: Nagyon értékes ez az érem; Vitális Milán: Elsők vagyunk, de ezt a pozíciót meg is kell tartani

E-újság
2026.01.26. 23:35

ETO-gála a Fradi-pályán; Tóth Alex: Azért jöttem, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre

E-újság
2026.01.25. 23:55

Eb-döntőt vív a férfi vízilabda-válogatott; a Ferencváros az ETO FC-t fogadja

E-újság
2026.01.24. 23:55
Ezek is érdekelhetik