Nem sikerült a bravúr – Thury Gábor jegyzete

A Ferencváros labdarúgói az Európa-liga alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában idegenben 4–0-s vereséget szenvedtek az angol Nottingham Forest együttesétől. Ez azt jelenti, hogy a zöld-fehérek a 12. helyen végeztek, oda-visszavágós mérkőzést kell játszaniuk a 16 közé jutásért, a Celtickel vagy a Ludogoreccel, az ellenfél kiléte a pénteki sorsoláson derül ki. A Fradi négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel 15 pontot szerzett. Csupán emlékeztetőül: az előző kiírásban 12 pontot gyűjtött.

A zöld-fehérek egyfajta gerillataktikával próbálkoztak, mint egy modern kori Robin Hood, nem véletlenül mondta Robbie Keane vezetőedző, hogy olykor rizikót kell vállalni. Ám ez most nem jött be, Premier League-együttestől idegenben kikapni papírforma-vereség, a City Groundon az Európa-ligában legértékesebb csapat játékosai időnként nagy nyomást helyeztek a magyar bajnok labdarúgóira. Más kérdés, hogy az első gólnál a védőposzton idegenül mozgó Ötvös Bence talált a saját kapujába, s a Fradinak a meccs elején Kristoffer Zachariassen helyzeténél sem volt szerencséje, fejese a kapufára ment. A második félidőben sem kapott lábra az FTC, ismét Ötvös Bence határozatlansága segítette gólhoz a hazaiakat, mi több, egy szabálytalansága büntetőt ért, a négygólos hátrányból nem volt visszaút. A Nottingham pedig két nyert bajnokit és egy döntetlent követően a zöld-fehéreket is legyőzte.

A Fradi az alapszakasz-találkozók egynegyedén két legjobbja, Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül lépett pályára, ennek tudatában az utolsó két fordulóban szerzett egy pont reális teljesítmény.

Az FTC sorozatban negyedik alkalommal jutott nemzetközi kupában az egyenes kieséses szakaszig. Legutóbb a 2025 januárjában érkező Robbie Keane-nek alig egy hónap állt a rendelkezésére, hogy felkészítse együttesét a Viktoria Plzen ellen a 16 közé jutásért. Feladata most annyival könnyebb, hogy már ismeri játékosait, ugyanakkor be kell építenie az új igazolásokat a távozó ászok helyére.

Elkeseredésre semmi ok, mert ha a sorozat előtt valaki azt mondja, a Fradi megismétli a tavalyi szereplését, talán látatlanban aláírtuk volna. Így, hogy az utolsó forduló előtt volt esély a nyolcban maradni, keserű a szánk íze. Ám a legfontosabb, hogy nem úszott el a lehetőség a 16 közé jutásra.