Egy százalék – Malonyai Péter jegyzete

Nincs biztos esélyes, mindenki legyőzheti a másikat az NB I-ben, ez az egyik legtöbbet forgó közhely a honi futballbajnokságról szólva. Megjegyzem, a megállapítás nem veri ki a biztosítékot, mert ugyebár minden meccs 0–0-val kezdődik, s az nyer, aki több gólt szerez. Erre pedig mindkét csapatnak van esélye.

Nos, mindennél többet kínált a tegnapi Győr–Loki, nem csupán a tabella, hanem a két klub háttere miatt is. A debrecenieknél biztos lett a jövőkép a Stockportból érkező Mark Stott tulajdonlása jóvoltából, ám nálam az sejtet leginkább stabilitást, hogy a csapat akkor is megbízhatóan teljesített, amikor még nem volt biztos az angol szerepvállalás, mert csak tárgyaltak a felek. Olyannyira, hogy még (dicséretes) önkormányzati szerepvállalás is kellett a nyugodalmas hétköznapokhoz.

A Győrnél nálam Borbély Balázs jelenti a biztonságot. Figyelve a csapat játékát még azt is elfelejtem (úgy-ahogy), hogy náluk is a külföldi futballisták viszik a prímet (a szombati kezdőben a szabályokra figyelve voltak öten). Nadir Benbuali híján aligha tartanának ott, ahol. Megérdemelten, mert a gól­erős (eddig 11 gól) algériai nem gagyi, valódi érték, ahogy a szerb (ám „futballmagyar”) Miljan Krpics, a román Claudiu Bumba és Stefan Vladoiu játékát is szívesen nézem.