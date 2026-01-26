Plusz egy százalék – Thury Gábor jegyzete

Az ETO és a Ferencváros 2025. szeptember 28-i NB I-es labdarúgó-mérkőzését a vendégek 2–0-ra nyerték meg, a hazaiak a Fradi vezető gólja után nemigen tudtak felpörögni, összességében még nem azt a Győrt láttuk, amely tabellaelsőként fordult a tavaszra.

A mostani szezon első körében a Groupama Arénában ugyancsak 1—0-ra a bajnok vezetett, ám a vendégek pazar játékkal 3–1-re fordítottak. A Paks 2–1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, rég nem látott, izgalmas bajnokságra van kilátás. Őszi önmagával ellentétben a fővárosban az ETO kezelni tudta a helyzetet, a vendégek számos párharcot nyertek meg, nem mellesleg rengetegszer szereztek labdát, villámgyorsan jutottak el a kapuig. Ráadásul felismerték, a hazaiak nehezen birkóznak meg két legjobbjuk, Varga Barnabás és Tóth Alex eligazolásával. S noha a találkozót követően Borbély Balázs edző és Vitális Milán is visszafogottan reagált az aranyéremre vonatkozó utalásokra, vélhetően a dobogóról már nem lökik le a Győrt.

A dunaszerdahelyi Borbély Balázs – aki nem mellesleg korábban dolgozott az FTC utánpótlásában – 2024 tavaszán, öt fordulóval az NB II zárása előtt vette át a Győrt, majd valamennyi bajnokiját megnyerve ezüstérmes, ezzel feljutó lett az együttessel. Rá egy évre az élvonalban a negyedik helyig vezette az ETO-t. Szervezettség, pontos feladatkörök, gyorsaság, alázat, nem utolsósorban honi futballisták szerepeltetése – a Fradi ellen Miljan Krpicset is ideszámítva a cserékkel együtt kilenc magyar lépett pályára a győrieknél –, talán ennyiben foglalhatók össze a stílusjegyek, továbbá a szerénység, ez utóbbira rímelnek a szakember a Magyar Nemzetnek a múlt szombaton adott interjújában elhangzott szavai: „Én azt szeretném, ha a holnapi Győr meg a holnapi Borbély Balázs egy százalékkal jobb lenne, mint a mai.”

Ha valaki figyeli a majd’ két éve győri Borbély Balázs munkáját, leginkább azt veszi észre, csapata apró léptekkel halad előre – mondhatni, százalékról százalékra –, mára már karakteres játékkal rukkol ki. Az ETO felzárkózott azok közé a vetélytársak közé, a Paks, a Puskás Akadémia mellé, amelyek veszélyeztethetik a Ferencváros egyeduralmát.

Borbéllyal a fejlődés tagadhatatlan: második helyezés az NB II-ben, negyedik az élvonalban. Hogy aztán az a bizonyos holnapi egy százalék mire lesz elég, nem lehet tudni.

De lassan lehet róla beszélni.