Short track: Amschl Kira bronzérmet szerzett a junior-vb-n

A szokásosnál rövidebb a jelenlegi idénye az utánpótláskorú rövid pályás gyorskorcsolyázóknak, legalábbis ami a kiemelt versenyek időpontjait illeti. Az őszi szezonban a juniorválogatott – amely a nyáron jelentősen átalakult a legutóbbi évadhoz képest, mondhatni, megfiatalodott – a korosztályos világkupákon mérette meg magát, számos előkelő helyezés mellett az eredménysorból kiemelkedik Haltrich Luca 500 méteren megszerzett bronzérme. Az idény célversenyét, vagyis a junior-világbajnokságot a téli olimpia miatt korábban, január 29. és február 1. között rendezték meg, a megszokott időponthoz képest nagyjából egy hónappal hamarabb.

A vb-nek az Egyesült Államokban Salt Lake City adott otthont, a viadalon pedig nyolc magyar indulónak (Amschl Kira, Haltrich Luca, Szigeti Dóra, Z. Molnár Natasa, Árendás Mihály, Hallósy Dominik, Major Dominik és Z. Molnár Borisz) szurkolhattunk, akik az esemény előtt egy hetet a kanadai Calgaryban töltöttek el, hogy alkalmazkodjanak az időzónához és az észak-amerikai körülményekhez.

„Fiú- és lányfronton is jól állunk, de azt sosem lehet megjósolni, hogy ez mire lesz elég, azt sem tudjuk még, hogy az olimpia miatt milyen összetételben érkeznek majd a riválisok, nálunk sincs itt a legerősebb korosztályos lányversenyző – utalt a kezdés előtt a junior-vb-t kihagyó, a felnőttválogatottal a február 6-án kezdődő téli olimpiára készülő Végi Diána LauráraLakatos Tamás, a válogatott vezetőedzője. – Igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, dea világbajnokság mindig nehéz. A cél, hogy a lehető legtöbb számban bekerüljünk az A-döntőbe, abban aztán bármi megtörténhet. A saját dolgunkat könnyítenénk meg, ha a selejtezőkből egyenesen jutnánk a negyed- és elődöntőkbe, hogy a vigaszággal ne fárasszuk tovább magunkat.”

A magyar csapat legjobb eredményét a mindössze 16 éves, junior B-korú

Amschl Kira érte el, aki 500 méteren bejutott az A-döntőbe, amelyben harmadikként ért célba; a korosztályos vb-bronzzal pályafutása eddigi legnagyobb eredményét érte el.

Rajta kívül egyéniben még Major Dominik (1000 méter) és Z. Molnár Natasa (1500) jutott elődöntőbe, előbbi megnyerte a B-jelű finálét (összesítésben a 7. helyen zárt így), utóbbi nem jutott döntőbe. A mixváltók között is összejött az elődöntő, a tizenöt csapatos mezőnyben végül a B-döntőben másodikként értek célba a magyarok, ami összesítésben a 7. helyet jelentette.

Elégedett lehet az utánpótlásunk az évadával, hiszen a világkupák után a vb is jól sikerült, ráadásul a korosztályos short trackesek közül ketten is utazhatnak a pénteken kezdődő milánói ötkarikás játékokra: a már emlegetett Végi Diána Laura mellett Major Dominik is beugrik, a nemrégiben megsérült Jászapáti Pétert helyettesítve.

(Kiemelt képünkön: Amschl Kira Forrás: youtube.com/ISU)