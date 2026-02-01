Nemzeti Sportrádió

Trump nyerte a világbajnokok csatáját Berlinben

R. P.R. P.
2026.02.01. 23:02
Judd Trump (Fotó: Getty Images)
Címkék
snooker Shaun Murphy Judd Trump sznúker German Masters
Judd Trump nyerte meg a sznúker German Masters, miután a döntőben fölényesen 10–4-re nyert Shaun Murphy ellen.

 

A világelső Trump és Murphy az első négy frém után még 2:2-re állt, ám utána Trump elhúzott, és végeredményben teljesen simán nyerte meg a döntőt.

A győzelméért Trump 100 ezer fontot (45 millió forint) kapott. Az angolnak ez volt a 31. pontszerzőtorna-győzelme (14 hónap után nyert újra), amivel az örökranglista negyedik helyén áll, kettővel a skót John Higgins mögött.

SZNÚKER, GERMAN MASTERS, BERLIN
Döntő
Judd Trump (angol)–Shaun Murphy (angol) 10:4

 

 

