Trump nyerte a világbajnokok csatáját Berlinben

A világelső Trump és Murphy az első négy frém után még 2:2-re állt, ám utána Trump elhúzott, és végeredményben teljesen simán nyerte meg a döntőt.

A győzelméért Trump 100 ezer fontot (45 millió forint) kapott. Az angolnak ez volt a 31. pontszerzőtorna-győzelme (14 hónap után nyert újra), amivel az örökranglista negyedik helyén áll, kettővel a skót John Higgins mögött.

SZNÚKER, GERMAN MASTERS, BERLIN

Döntő

Judd Trump (angol)–Shaun Murphy (angol) 10:4