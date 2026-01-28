Zöld utat kapnak? – Deák Zsigmond jegyzete

HA BORZASZTÓAN VICCESEK szeretnénk lenni, azt mondanánk, a Ferencváros bajnoki és Európa-ligás szereplését összehasonlítva az már egyértelművé vált, hogy a magyar NB I erősebb (de legalább olyan), mint a görög, a török, a belga, az osztrák, a skót, a cseh és bolgár pontvadászat, hiszen az El-ben veretlen a gárda, itthon annál kevésbé. Csütörtök este Nottinghamben pedig kiderül, hogy az NB I a világ legjobbjának titulált angol Premier League-gel is felveszi-e a versenyt… Ám nem akarunk viccelődni, hiszen egyrészt az ilyesfajta összehasonlításnak nincs sok szakmai alapja, másrészt a Fradinál sem fogják a hasukat a röhögéstől a Győr elleni vasárnapi hazai vereség után.

Ettől még az El-ben kivívott négy győzelem és három döntetlen azt jelenti, hogy a magyar bajnok tiszteletre méltó módon, sőt, bravúrosan helytállva hét fordulót követően a 7. helyen áll a 36-os táblán. Így biztosan folytatja majd az egyenes kieséses szakaszban, sőt, az első nyolcban maradva a következő kört kihagyva egyből a nyolcaddöntőbe juthat. A házigazda Forestnek ellenben 3–2–2 a mérlege, a jelenlegi 16. hellyel és 11 ponttal a rájátszás megvan, több viszont már szinte bizonyosan nem lehet. Ettől függetlenül szerintem a motivációs különbség emlegetése túlságosan erőltetett, ráadásul a maga bajnokságára mindkét félnek oda kell figyelnie, a Fradinak az újabb címvédés, a Forestnek a bennmaradás kivívása miatt.

Az a távozásuk óta lejátszott két tétmérkőzésből világosan kiderült, hogy Varga Barnabást és Tóth Alexet nem lehet pótolni egyik napról a másikra, ráadásul az El-keret még nem frissíthető az új szerzeményekkel. Apropó, keret! A nottinghamieké az összes El-alapszakaszos csapat közül a legértékesebb, csaknem 630 millió euró, az FTC viszont a maga jó 42 milliójával hátulról a hatodik a 36-ból.

Hatalmas különbség, ám a sportág esetlegessége és közvetett bizonyítékok (más, korábbi meccsek eredménye) alapján áthidalható, kérdés, mai állapotában képes-e erre a Ferencváros. Én mindenesetre nagyon szurkolok, mert már az El-veretlenség megőrzése bravúrt jelentene a City Groundon, nem beszélve a rájátszás kihagyásáról. Vasárnap meg menni kell Paksra, az sem lesz babazsúr, viszont annál fontosabb hazai rangadó. Így három napon belül kiderül, aktuálisan hogyan állunk a Premier League–NB I összevetéssel… Azt kívánom, legalább nevetni legyen kedvünk az ilyesmin.