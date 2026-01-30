Európai klasszikusok – Mohai Dominik jegyzete

Megtartották az európai kupatavasz első körének sorsolását Nyonban. Személy szerint kibékültem volna azzal, ha mindenféle hajcihő nélkül a kilencedik a 24.-kel, a tizedik a 23.-kal játszik, és így tovább (az amerikai alapsportágaknál már bevált a hasonló lebonyolítás), de igencsak figyelmes volt az ­UEFA, külön eseményt szervezett, így a Bajnokok Ligája esetében másfél, az Európa-liga esetében pedig fél napig rághattuk a körmünket azon, hogy két lehetséges ellenfél közül melyiket kapják a csapatok. Tulajdonképpen ezért kár volt elutaznia a klubok képviselőinek Svájcba.

No de akkor nézzük a BL-t: érdemes leszögezni, hogy felesleges előre legyinteni egy-egy párosításra, és biztosan lesznek izgalmas párharcok, de… Azért az jó, hogy csaknem három hét eltelik a következő mérkőzésekig, mert ennyi csapat útjának nyomon követése emészthetetlen, főleg a szerdán és csütörtökön tapasztalt eszméletlen meccsdömping után.

Nyilván az ember kiszűri a saját kedvenc együttesét, a magyar érdekeltségek miatt több figyelem hárul az ellenfélre váró, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte Liverpoolra és a BL egyenes kieséses szakaszában a Juventus ellen debütáló, Galatasarayban játszó Sallai Rolandra. A Benfica–Real Madrid csata ígéretesnek tűnik a fantasztikus lisszaboni alapszakaszmeccs után, ám tartok tőle, hogy azt követően megint Real Madrid–Manchester City mérkőzések következnek, most már tizenkettedik és tizenharmadik alkalommal az elmúlt hat évben. Értem én, hogy elit klubok, és rendre eljutnak a legjobb nyolcig, négyig, de lassan kínunkban mosolygunk, hogy már megint találkoznak.

Az Európa-ligában a Ferencvárost figyeljük nagyítóval, s miközben örömteli, hogy verhető ellenfelet kapott, kissé bosszantó, hogy bár szinte fél Európa viaskodik ezekben a sorozatokban, negyedszer és ötödször is össze kell csapnia a Ludogoreccel egy idényen belül, összesen nyolcadszor és kilencedszer az elmúlt hét évben. Ez a párharc lassan olyan európai klasszikussá növi ki magát, mint a Real Madrid–Manchester City.

Reméljük, marad olyan egyoldalú, mint eddig, és a Fradi megy még egy kört Európában.