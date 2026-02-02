Nemzeti Sportrádió

Kim Minseok akár három számban is indulhat a téli olimpián

2026.02.02. 06:30
Kim Minseok dél-koreai színekben korábban három olimpiai érmet is begyűjtött (FOTÓ: GETTY IMAGES)
Hollandia és az Egyesült Államok viheti a prímet gyorskorcsolyában a milánói-cortinai téli olimpián, de biztos, hogy a két ország „uralkodását” nem nézik majd tétlenül a kanadaiak, a lengyelek, a japánok és a norvégok sem.

 

Négy éve nem volt magyar versenyző az olimpián (előtte Pjongcsangban és Szocsiban viszont a rövid pályás gyors- korcsolyázók közül „kilépő” Nagy Konrád rajthoz állhatott – amúgy ő a milánói játékokat sem nézheti teljesen külső szemmel, hiszen felesége, az olimpiai bajnok kanadai, Ivanie Blondin ismét ott lesz az olimpián), a 2024 nyarán honosított Kim Minseok viszont 1000 és 1500 méteren kvalifikált Milánóra, és még a tömegrajtos viadalon is „szóhoz juthat”, itt ugyanis eddig 23 kvóta talált gazdára, ám a mezőnyt feltöltik harminc indulósra, és a tartalékok lépnek előre, azzal a feltétellel, hogy más versenyszámban legyen indulási joguk. Mivel ez Kim Minseok esetében megáll, ráadásul a harmadik tartalék megjelölés áll a neve mellett a hivatalos listán, jó eséllyel itt is megméretheti magát a dél-koreai színekben korábban három olimpiai érmet is begyűjtő sportoló. 

Arra már sokkal kisebb az esély, hogy az ötkarikás érmei számát Milánóban növeli…

Egy évvel ezelőtt még egészen mást írtunk, írhattunk volna le, de a tavalyi, parádésnak is mondható szezonját nagyon másmilyen követte: az okokat a felkészítői is keresik, ám az idő szorításában menet közben túl sok változtatásra nem volt lehetőség. Maradjunk annyiban: csoda kellene ahhoz, hogy Kim a pjongcsangi vagy a pekingi formáját fussa Milánóban, de az olimpia éppen attól is olimpia, hogy ott rendre születnek meglepetések… 
A sportág bölcsője kétségkívül Hollandia, s minden bizonnyal be is gyűjtenek majd néhány (arany)érmet a hollandok, de azért jó eséllyel ott látjuk a dobogón Kanada, az Egyesült Államok, Lengyelország, de Norvégia és Japán gyorskorcsolyázóit is.

Femke KOK

 

A holland gyorskorcsolyázás jelenlegi legjobbja. Igazi sprinter, ezt a kijelentést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2023-ban, 2024-ben és 2025-ban is aranyat szerzett a világbajnokságon 500 méteren – Milánóban is ő számít a legnagyobb esélyesnek ezen a távon, de nem lennénk meglepve, ha 1000 méteren is harcban lenne a legfényesebb éremért. Hogy ő is így és ebben gondolkodik, azt  mutatja, hogy tavaly a hamari vb-n második lett.

 

Jordan STOLZ

 

Az amerikai klasszis a 2023-as világbajnokságon győzni tudott 500, 1000 és 1500 méteren, s ezt a kétségkívül hatalmas eredményt megismételte egy évvel később. Aztán 2025-ben már hiba csúszott a gépezetbe (ha ez annak minősül…), bár mindhárom távon odaért a dobogóra, nyernie nem sikerült (500-on és 1000-en ezüstöt, 1500-on bronzot szerzett). Milánóban újra triplázásra készül, ez egyértelmű, a világkupa-sorozatban mutatott formája alapján erre meg is van minden esélye.

KÉT NÉV A SZTÁROK FORGATAGÁBÓL

 

Február 7.
16:00: női 3000 m

Február 8.
16.00: férfi 5000 m

Február 9.
17.30: női 1000 m

Február 11.
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok)

Február 12.
16.30: női 5000 m

Február 13.
16.00: férfi 10 000 m

Február 14.
16.00: női üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: férfi 500 m

Február 15.
16.00: férfi üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: női 500 m

Február 17.
14.30: férfi üldözéses csapatverseny, elődöntő
16.28: férfi üldözéses csapatverseny, döntő
14.52: női üldözéses csapatverseny, elődöntő
16.47: női üldözéses csapatverseny, döntő

Február 19.
16.30: férfi 1500 m (Kim Minseok)

Február 20.
16.30: női 1500 m

Február 21.
15.00: férfi tömegrajtos verseny (Kim Minseok?), elődöntő
16.40: férfi tömegrajtos verseny, döntő
15.50: női tömegrajtos verseny, elődöntő
17.15: női tömegrajtos verseny, döntő

A PROGRAM

 

 

 

Ezek is érdekelhetik