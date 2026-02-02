Kim Minseok akár három számban is indulhat a téli olimpián

Négy éve nem volt magyar versenyző az olimpián (előtte Pjongcsangban és Szocsiban viszont a rövid pályás gyors- korcsolyázók közül „kilépő” Nagy Konrád rajthoz állhatott – amúgy ő a milánói játékokat sem nézheti teljesen külső szemmel, hiszen felesége, az olimpiai bajnok kanadai, Ivanie Blondin ismét ott lesz az olimpián), a 2024 nyarán honosított Kim Minseok viszont 1000 és 1500 méteren kvalifikált Milánóra, és még a tömegrajtos viadalon is „szóhoz juthat”, itt ugyanis eddig 23 kvóta talált gazdára, ám a mezőnyt feltöltik harminc indulósra, és a tartalékok lépnek előre, azzal a feltétellel, hogy más versenyszámban legyen indulási joguk. Mivel ez Kim Minseok esetében megáll, ráadásul a harmadik tartalék megjelölés áll a neve mellett a hivatalos listán, jó eséllyel itt is megméretheti magát a dél-koreai színekben korábban három olimpiai érmet is begyűjtő sportoló.

Arra már sokkal kisebb az esély, hogy az ötkarikás érmei számát Milánóban növeli…

Egy évvel ezelőtt még egészen mást írtunk, írhattunk volna le, de a tavalyi, parádésnak is mondható szezonját nagyon másmilyen követte: az okokat a felkészítői is keresik, ám az idő szorításában menet közben túl sok változtatásra nem volt lehetőség. Maradjunk annyiban: csoda kellene ahhoz, hogy Kim a pjongcsangi vagy a pekingi formáját fussa Milánóban, de az olimpia éppen attól is olimpia, hogy ott rendre születnek meglepetések…

A sportág bölcsője kétségkívül Hollandia, s minden bizonnyal be is gyűjtenek majd néhány (arany)érmet a hollandok, de azért jó eséllyel ott látjuk a dobogón Kanada, az Egyesült Államok, Lengyelország, de Norvégia és Japán gyorskorcsolyázóit is.

Femke KOK A holland gyorskorcsolyázás jelenlegi legjobbja. Igazi sprinter, ezt a kijelentést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2023-ban, 2024-ben és 2025-ban is aranyat szerzett a világbajnokságon 500 méteren – Milánóban is ő számít a legnagyobb esélyesnek ezen a távon, de nem lennénk meglepve, ha 1000 méteren is harcban lenne a legfényesebb éremért. Hogy ő is így és ebben gondolkodik, azt mutatja, hogy tavaly a hamari vb-n második lett. Jordan STOLZ Az amerikai klasszis a 2023-as világbajnokságon győzni tudott 500, 1000 és 1500 méteren, s ezt a kétségkívül hatalmas eredményt megismételte egy évvel később. Aztán 2025-ben már hiba csúszott a gépezetbe (ha ez annak minősül…), bár mindhárom távon odaért a dobogóra, nyernie nem sikerült (500-on és 1000-en ezüstöt, 1500-on bronzot szerzett). Milánóban újra triplázásra készül, ez egyértelmű, a világkupa-sorozatban mutatott formája alapján erre meg is van minden esélye. KÉT NÉV A SZTÁROK FORGATAGÁBÓL