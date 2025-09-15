Futsal: Hadnagy István szerint taktikailag és fizikailag is jó a magyar válogatott

A román keret tagjainak nagyjából a fele magyarajkú, ahogyan Kacsó Endre szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Ennek kapcsán a 28 éves játékos hétfőn az MTI-nek elmondta, hogy a sorsolás előtt szerették volna elkerülni a magyar csapatot.

„Amikor megtudtam, hogy nem sikerült, egy picit szíven ütött, de azóta megpróbáltam elengedni ezt a dolgot, és csak arra összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a párharcból” – mondta.

Hangsúlyozta: minden megtesz annak érdekében, hogy kijusson az Európa-bajnokságra az a válogatott, amelyet képvisel.

„Nehéz feladat, de megpróbálok nem túlságosan sok érzelmet belevinni, mert végső soron profik vagyunk, és arra kell koncentrálnunk, ami a dolgunk” – szögezte le a székelyudvarhelyi futsalos.

Hadnagy úgy tudja, hogy a párharc első mérkőzésén, csütörtökön 20 órától a debreceni Főnix Arénában három-négyezer néző várható, ezért fenomenális hangulatra számít, ahogyan jövő szerdán Craiovában is. A visszavágó magyar idő szerint 18.30-kor kezdődik.

„Jó hangulatú, parázs meccseket várok, remélhetőleg ez nem fog átmenni a másik végletbe” – jegyezte meg.

Hadnagy 2021 és 2023 között Kecskeméten játszott, első idényében 28 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett, a második szezonban 36 találkozón harminc alkalommal volt eredményes, és a bajnoki alapszakasz góllövőlistájának második helyén végzett. A következő két idényt újra Székelyudvarhelyen töltötte, bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes lett, idén nyáron pedig visszatért az NB I-be, ahol hat forduló alatt hatszor talált a hálóba a Nyíregyháza színeiben.

Mivel a román válogatottból Mánya Szabolcs mellett ő ismeri a legjobban, testközelből az aktuális ellenfelet, vannak apróságok, amiben segíteni tud a többieknek a felkészülés során, és ki is kérik a véleményét.

„A magyar válogatott játékosainak felét barátomnak is mondhatom, tehát tényleg jól ismerem őket, és szerintem ők is ismernek minket, de mi elsősorban a saját taktikánkra és a saját munkánkra összpontosítunk” – vélekedett.

Mint kifejtette, a román nemzeti csapat szakmai stábjának csekély a merítési lehetősége, nagyjából három hazai klubból áll össze a keret, ami három-négy éve szinte változatlan, ez mellettük szólhat.

„Elég sok meccset játszottunk ebben a formában, évek óta ismerjük egymás rezdüléseit. Ahogy látom, a magyarok taktikailag nagyon jól állnak, és fizikailag is” – fogalmazott.

A magyar NB I-ben már lejátszottak hat fordulót, Romániában viszont még csak kettőt, Hadnagy szerint ez talán egy kis hátrányt jelent nekik, de nem ez dönti majd el a párharcot, hanem a helyzetkihasználás, a koncentráció és a pillanatnyi forma.

A románok már múlt kedd óta együtt készülnek Nagyváradon, a magyarok edzőtáborozása csak vasárnap kezdődött, utóbbiak viszont augusztus végén is együtt töltöttek néhány napot, ráadásul Kirgizisztán ellen két felkészülési mérkőzést is játszottak.

„Mondtam is a többieknek: jó dolog, hogy ők játszanak barátságos meccset, tudnak finomhangolni a párharc előtt. Mi viszont már lassan egy hete együtt vagyunk, ez hat-hét edzést jelent. Összességében mindkettő jó, de nem tudom elképzelni, hogy ez befolyásolná azt: ki jön ki győztesen a párharcból” – magyarázta.

Hadnagy hozzáfűzte: a sorsolás után az volt a véleménye, hogy Magyarország esélyesebb, akkoriban hatvan százalékot adott volna a magyarok továbbjutására, de ez kiegyenlítődött, amikor kiderült, hogy Románia játszhatja hazai pályán a visszavágót.

A román válogatott három győzelemmel és három vereséggel a második helyet szerezte meg az Eb-selejtező csoportjában Ukrajna mögött, Németország és Ciprus előtt. A mieink három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zártak a második helyen Szlovénia mögött, Norvégia és Montenegró előtt.

A románok eddig négyszer (2007, 2012, 2014, 2018), míg a magyarok háromszor (2005, 2010, 2016) szerepeltek kontinensviadalon. A 2016-os tornára a magyar együttes úgy jutott ki, hogy a pótselejtezőn éppen Romániát búcsúztatta. A debreceni visszavágó utolsó másodpercében Dróth Zoltán szerezte a továbbjutást jelentő gólt.

A jövő évi Európa-bajnokságnak január 21. és február 7. között Litvánia, Lettország és Szlovénia ad otthont.

A ROMÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Petrisor Tonita (CS United Galati), Roberto Voin (Marosvásárhelyi VSK)

Mezőnyjátékosok: Iszlai Richárd, Mihnea Toader, Chertes Patrik, Sergiu Gavrila, Vladuţ Dudau (Marosvásárhelyi VSK), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei Craciun, Robert Crisan (CS United Galati), Miklós Tamás (Székelyudvarhelyi VSK), Kanyó Szilárd (Sepsi-SIC), Hadnagy István (Nyíregyháza)